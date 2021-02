¿Quién es Rocío Pardo, la bomba sexy que sale con Ulises Bueno?

Rocío Pardo

Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo "El Potro" que sigue su legado en el cuarteto, se animó a contar que está enamora de Rocío Pardo, su nueva pareja.

La joven es bailarina, participó de "ShowMatch" y el primer encuentro que tuvo con Ulises fue en 2017 cuando el músico se presentó en ese programa y ella lo acompañó.

Ulises y Rocío en ShowMatch

Al parecer siguieron en contacto y ahora se animaron a dar un paso más y darle paso al amor. "Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí".

Rocío Pardo

"Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, contó el cantante en una entrevista.

Rocío Pardo

Rocío es una rubia adorable con un físico envidiable. Bailarina y actriz, actualmebte está trabajando en Carlos Paz en la obra "Madame", junto a Diego Reinhold y Facu Mazzei.