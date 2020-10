Brenda Asnicar lanzó su nuevo tema “Ni Cabida” en colaboración con DJ Mami

Brenda Asnicar

Desde hace un tiempo, Brenda Asnicar viene dedicándose a la música como solista. Ella se hace llamar “Bandida” e incluso montó su propia discográfica Bandida records.

La actriz, recordada por sus papeles en “Patito feo” y “Cumbia ninja”, presentó su nuevo trabajo junto a DJ Mami, al que sumaron un video muy dinámico en los que va y vuelve de los años 70 a la actualidad. Además, se puede ver a dos amigas se reúnen después de un suceso y ahora buscan venganza.

“Ni Cabida” es el tema producido por Emanero. Un beat que se entreteje entre palmas y guitarras acústicas para convertirse, casi sin quererlo, en una foto generacional, una oda a lo que somos, pero sobre todo, un grito que proclama la pertenencia del deseo.

Un nuevo tipo de música que se genera puertas adentro debido a la pandemia y que hizo más profundas y sentidas las letras.

"Cuando empezó la cuarentena tenía mucho miedo... tenía miedo y ese miedo me paralizaba, pensaba en todo lo que podía hacer, solo tenía que saber cómo hacerlo, pero el universo me hizo conocer personas que hicieron que mi flama no se apagara, Ángeles que me dieron fuerza para sostener todos mis sueños y volverlos realidad, esos ángeles saben quienes son... Gracias a todos los que formaron parte de esto", escribió Asnicar en una foto junto a DJ Mami.