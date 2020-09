Calu Rivero, sorprendida por una víbora mientras lavaba los platos en un estanque

Calu Rivero

Desde hace un tiempo que Calu Rivero es noticia por su cambio de estilo de vida, su gira hacia lo natural y despojado. Incluso cambió su nombre y pide que la llamen “Dignity”.

La actriz estuvo un poco desaparecida de sus redes y en las últimas horas explicó los motivos: un mes dejó su departamento de Nueva York para instalarse en una granja de animales recuperados en New Jersey.

“Si a las nuevas aventuras. Hace aproximadamente 15 días me mude a @tamerlainesanctuary. Un santuario de animales rescatados”. La actriz subió varios videos de ella con distinto tipo de animales: gatos, cerdos, vacas y cabras circulan por la granja libres.

“La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única”, continuó.

Entonces contó que abrió una cuenta en YouTube para mostrar todo: “Honestamente no se como mostrarlo. Me gustaría que me ayuden a encontrar la mejor manera, tengo tanto contenido”.

Vive en una cabaña de madera, todos los días corta leña para cocinar y calentarse y utiliza el río que pasa a unos pocos metros para sacar agua apta para consumir y para bañarse.

En ese mismo lugar, armaron una especie de muelle, en el que van, por ejemplo, a lavar la ropa, los platos y diferentes accesorios de cocina. Suele verse vestida para la ocasión, con botas de goma, para hacerle frente a las zonas con barro, pero también por precaución, porque suele cruzarse con reptiles.

Justamente, en uno de los últimos videos que compartió, llevando adelante una de esas actividades diarias, se percibe cómo una víbora se acerca a ellos tímidamente y los acecha. Sin embargo, lejos de asustarse, vivió este acontecimiento naturalmente. Contó que cuestiones así, en medio de la nada, se viven a menudo y que ya están acostumbrados. “La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y voy a ir compartiendo esto con todos ustedes”, detalló en otra publicación.