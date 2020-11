El cambio de vida de Macarena Rinaldi: lejos de la televisión comenzó un nuevo desafío

Rinaldi

La cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus cambio mucho la vida de Macarena Rinaldi. La bailarina y su pareja, Federico Hoppe, decidieron convivir durante esos meses y además comenzó a estudiar psicología.

"Desde que empezó la pandemia surgieron cosas nuevas en mi vida y estoy muy contenta. Volví a estudiar. Es algo lo más significativo de este año para mí. Me convertí en universitaria de nuevo", contó la rubia al ciclo radial de Fernanda Iglesias, “Esto no es hollywood”.

"Estoy estudiando psicología. No me imaginé nunca que las cosas se iban a dar de esta manera pero pasó. Y estoy muy feliz. Hace un tiempo que tenía ganas de volver a estudiar. No veía los tiempos y el 2020 me lo permitió", contó la bailarina que ya había revelado que hace 14 años tuvo un pasó fugaz por la facultad cuando rindió algunas materias de abogacía.

Estudio psicología porque lo fui descubriendo y todos mis intereses y las cosas que me gustaban estaban relacionadas con esa carrera. Es una elección que me vino de las entrañas".

Sobre la convivencia con su pareja reveló que es muy buena: “Hacía mucho tiempo que ninguno de los dos convivía y fuimos una buena compañía. Nos divertimos un montón. No nos peleamos ni una vez. Me sorprende lo bien que nos llevamos".

Además, aseguró que por ahora no volverá a bailar en el “Bailando”: "Creo que hay un ciclo que se terminó para mí. Nunca voy a dejar de bailar. Pero, hoy por hoy, estoy abocada a estudiar y quiero recibirme. El día de mañana veré a dónde me lleva la vida".

“La experiencia del Bailando me hizo crecer muchísimo y me hizo ser lo que soy hoy. Es raro estar alejada del trabajo en televisión. Por momentos lo extraño. Pero estoy más tranquila y con tiempo para pensar lo que quiero hacer".