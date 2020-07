Campi se refirió a la fuerte pelea de Denise Dumas y Marcela Coronel: "Es buena gente pero..."

Campi Marcela Coronel

Martín "Campi" Campilongo se refirió a la fuerte pelea que tuvo su mujer Denise Dumas con Marcela Coronel hace unos días.

La discusión que ambas tuvieron al aire en "Hay que ver", El Nueve, derivó en un escándalo en los medios y la posterior renuncia de la panelista al ciclo.

En charla con el periodista Nicolás Peralta, el humorista se refirió a la fuerte pelea que protagonizó su pareja: "Denise es lo que la gente ve en la tele. Porque hay mucho mentiroso en este medio, ¿viste? Hay muchos que delante de cámara son una cosa y detrás, otra. Gracias a Dios, no es la mayoría sino la minoría. Son poquitos pero la gente a esto no lo sabe. Y mi mujer es como se la ve en cámara, es real si llora, si se ríe, es buena gente. Y Marcela Coronel también es buena gente. Por eso nos sorprendió. Fue raro porque la conocemos hace años y yo la escuché hablar siempre maravillas de Denise".

"Es buena gente pero es leche hervida y le gana la boca al cerebro- dijo en relación a Coronel-. Se enojó por algo que Denise ni se enteró en el momento y empezó a decir cualquier cosa de caliente. Pero ella es buena gente y por eso no entendíamos. Cuando después la llamó finalmente a Denise y aclaró todo, fue un: “¿Ves que sos buena gente? Esto es lo que yo conozco de vos, Marcela”. Nunca me desilusioné. La veía re mal a Denise con esto y yo no me desilusioné porque pensaba: “No, Marcela está enojada, algo le pasa”. Y terminé teniendo razón porque después la llamó y le dijo: “Che, Denise, perdóname, me fui de boca, estaba enojada”. Fue un malentendido", agregó quien presenta su espectáculo en medio de la pandemia "Campi en cuarentena".

Y remarcó: "Denise hizo el programa desde este mismo lugar, desde mi casa, sin monitor, solo escuchando y sin ver. Cuando escuchás risas, te reís y cuando escuchás que están enojados, ponés cara de enojado porque suponés. Entonces, por ahí hubo alguna cara que la enojó. Denise no veía que tenía que parar porque Marcela estaba con cara de enojada. Siguió. Esto fue el viernes y el lunes, cuando fue al canal se enteró que se había enojado Marcela. Por eso no la llamó: porque ni se enteró".

Por último, contó lo mal que la pasó su mujer por este tema: "Denise la pasó horrible y a mí me mata porque cuando me casé con ella, juré cuidarla y cuando la veo mal, me pone mal. Porque hay algo que no está funcionando, aunque sea ajeno a mí. Pero igual no me gusta porque mi mujer es buena de verdad. Es buena gente y tiene buenos pensamientos. Que se la adjetive con cosas que no le corresponden, la puso mal. Pero fue de desbocada Marcela, después se disculpó y ya está. Es un malentendido entre dos buenas personas y gracias a Dios ya está aclarado. A todo esto, Marcela renunció al laburo y después aclaró en Intrusos que ya no le gustaba lo que hacía ella en el programa. Qué se yo, ya está".