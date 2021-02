Carlos Sánchez está internado en medio de su lucha contra el cáncer

Carlos Sánchez

Carlos Sánchez se encuentra internado luego de haber recibido un tratamiento con morfina, según indicó el portal Teleshow.

El humorista de 68 años está hospitalizado en el Sanatorio Otamendi desde hace algunas semanas.

Sánchez lucha contra el cáncer desde hace más de diez años y ahora lleva varias semanas bajo cuidados médicos en la cínica porteña.

Desde su circulo intimo le aseguraron al citado sitio que el cómico se encuentra lúcido y despejaron cualquier tipo de complicación en su cuadro.

“Estaba con muchos dolores y le hicieron un tratamiento con morfina, pero ya le bajaron la dosis. Es un paciente de riesgo que hace muchos años que está luchando con esto, pero su estado no es irreversible como se dijo”, explicaron.

LEÉ TAMBIÉN: Picante respuesta de Dalma Maradona cuando le preguntaron por qué no muestra el rostro de su hija

"En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor. A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada", comentaba Carlos en el ciclo "Incorrectas", América, hace unos años, al recordar cuando le diagnosticaron la enfermedad.