Celeste Burgos, la esposa del diputado salteño Juan Ameri, ¿se suma al "Cantando 2020"?

Celeste Burgos

El diputado por Salta, Juan Ameri, dejó su puesto en medio de un escándalo cuando en plena sesión de cámara de forma virtual le besó un seno a su pareja, Celeste Burgos.

Las imágenes explicitas recorrieron el país y hasta llegaron a medios internacionales que se hicieron eco de lo sucedido. En primera instancia se dijo que era su asesora, más tarde él comentó que es su mujer y que vive con ella.

Ante la explosión del tema empezó a circular el rumor de posible participación de Celeste Burgos en el "Cantando 2020".

Ante las reacciones y lo que se generó, Ángel de Brito -uno de los conductores del certamen junto a Laurita Fernández- aportó claridad. En "Los ángeles de la mañana", el programa que conduce por la misma señal, confirmó que Celeste no va a ser parte del certamen. “No va a venir. Es falso, ni siquiera hubo una conversación ni con ella, ni con alguien cercano -comentó-. Eso es un rumor que no sé quien hizo crecer y que de ahí le llegó a varios colegas. Alguien tiró esa fruta, vaya a saber para qué, pero es mentira”.

“Está bien, pero esta vez no existió. No hubo llamado, no hubo nada. Ni siquiera fue algo que se haya analizado. Son rumores que yo creo que salen de la política. Ayer lunes varios picaron, pero no, es falso”, agregó el periodista.