Charlotte Caniggia tras contraer coronavirus: “Me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia”

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia dio positivo de coronavirus este miércoles y se suma a otras dos personas del "Cantando 2020" que se contagiaron: Florencia Torrente y el locutor Martín Salwe.

Fuentes cercanas a la mediática confirmaron la noticia anoche A PrimiciasYa.com y luego Ángel de Brito habló de los síntomas de la joven y cuál es la situación de Alex, hermano mellizo. “Charlotte está con dolores de cabeza y corporales. Alex aislado y se va a hisopar mañana”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

Y ahora, el representante de los hermanos Caniggia, Fabián Esperon, contó cómo se siente Charlotte tras haberse enterado de que tiene coronavirus.

El manager contó en "Los ángeles de la mañana" que la participante del "Cantando 2020" “está bien, con dolor de cabeza y cuerpo”: “Empezó con síntomas el martes, pero no le daba bolilla, decía ‘me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia’, y no había hecho. El miércoles siguió con los dolores, pero no tiene dolor de garganta ni fiebre. Ahora sí un poco de tos”.

Él mismo se comunicó con la producción de LaFlia para avisar sobre esta situación, y el mismo miércoles al mediodía la empresa envió a una persona para que le hiciera el test a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. A la noche ya estaba el resultado: positivo.

“Está bien de ánimo, cuando le dije que era positivo se reía, no me creía. Ahora tiene solo dolor de cuerpo y de cabeza, no le dieron medicación”, agregó Esperon y contó que la mediática está acompañada por Roberto, su novio, quien también podría estar contagiado.