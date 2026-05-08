En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Truco
Viral
TRUCOS

Truco viral: por qué recomiendan limpiar el tacho de basura con vinagre y cómo hacerlo

Limpiar el tacho de basura con vinagre se convirtió en una de las recomendaciones más repetidas por especialistas en higiene doméstica. Cómo funciona este truco viral.

Truco viral: por qué recomiendan limpiar el tacho de basura con vinagre y cómo hacerlo. (Foto: Archivo)

Truco viral: por qué recomiendan limpiar el tacho de basura con vinagre y cómo hacerlo. (Foto: Archivo)

Limpiar el tacho de basura con vinagre dejó de ser un simple truco casero para transformarse en una práctica cada vez más utilizada dentro de las rutinas de limpieza del hogar. Aunque muchas personas cambian la bolsa de residuos a diario, eso no siempre alcanza para eliminar los restos orgánicos, líquidos acumulados y microorganismos que quedan adheridos en las paredes internas del recipiente.

Leé también Truco viral: por qué recomiendan dejar un vaso con vinagre en el baño y para qué sirve
Truco viral: por qué recomiendan dejar un vaso con vinagre en el baño y para qué sirve. (Foto: Archivo)

Especialistas en higiene doméstica explicaron que el uso regular de vinagre blanco puede colaborar en la desinfección y en la eliminación de los olores persistentes que suelen aparecer en cocinas y baños. Además, remarcaron que se trata de una alternativa económica, ecológica y fácil de aplicar.

El interés por este método creció en los últimos años debido a la búsqueda de soluciones de limpieza menos agresivas y más accesibles para el bolsillo. El vinagre blanco apareció como uno de los productos más utilizados porque combina practicidad, bajo costo y propiedades que ayudan a mejorar la higiene cotidiana.

limpiar el tacho de basura con vinagre 2

Truco viral: por qué recomiendan limpiar el tacho de basura con vinagre

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente conocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Diversos estudios publicados en revistas científicas especializadas analizaron su capacidad para reducir microorganismos presentes en superficies de uso doméstico.

Aunque no reemplaza desinfectantes industriales en contextos específicos, sí puede funcionar como un complemento útil dentro de la limpieza cotidiana del hogar.

Además, especialistas destacaron que el vinagre blanco tiene otras ventajas importantes:

  • No deja residuos tóxicos
  • Es económico y fácil de conseguir
  • No requiere mezclas complejas
  • Puede utilizarse en distintas superficies
  • Ayuda a remover suciedad adherida
  • Reduce la necesidad de químicos agresivos

En tiempos donde muchas familias buscan reducir gastos sin resignar higiene, este producto apareció como una alternativa eficiente y accesible.

El truco que ayuda a disminuir los malos olores

Uno de los mayores problemas de los tachos de basura aparece durante los meses de calor. Las altas temperaturas aceleran la descomposición de restos orgánicos y favorecen la aparición de aromas intensos en pocas horas. En esos casos, el vinagre blanco puede convertirse en un aliado importante.

limpiar el tacho de basura con vinagre 3

El ácido acético actúa sobre los residuos acumulados y ayuda a disminuir la presencia de bacterias responsables del mal olor. Además, su aplicación frecuente evita que los aromas se impregnen en el plástico del recipiente. Los especialistas remarcaron que el efecto es más evidente cuando se mantiene una rutina constante de limpieza.

También recomendaron evitar que líquidos o residuos permanezcan demasiado tiempo dentro de la bolsa, especialmente durante el verano.

Cada cuánto conviene repetir la limpieza

La frecuencia depende del uso y del tipo de residuos que se descarten diariamente. En hogares donde se eliminan restos de alimentos de manera constante, los especialistas aconsejaron realizar esta limpieza una o dos veces por semana.

En cambio, si el tacho recibe principalmente residuos secos, puede espaciarse un poco más.

Sin embargo, remarcaron que una limpieza profunda mensual continúa siendo necesaria para eliminar residuos difíciles y mantener el recipiente en mejores condiciones.

El vinagre funciona como una herramienta de mantenimiento frecuente, pero no reemplaza por completo el lavado profundo con agua caliente y detergente.

limpiar el tacho de basura con vinagre 4

El error que puede empeorar los olores

Muchos hogares cometen una equivocación habitual: colocar una bolsa nueva sobre un recipiente sucio. Aunque el cambio de bolsa genere sensación de limpieza, los restos microscópicos continúan presentes y los olores reaparecen rápidamente.

Otro error frecuente consiste en cerrar completamente el recipiente cuando todavía existe humedad en el interior. Eso favorece la concentración de bacterias y acelera la aparición de malos aromas.

Por ese motivo, los expertos insistieron en la importancia de secar correctamente el tacho luego de cada limpieza.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Truco Viral
Notas relacionadas
El truco que sí funciona para sacar el sarro de la pava eléctrica y dejarla como nueva
Truco viral: para qué sirven los cubitos de vinagre congelados en casa y por qué los recomiendan
Eyaculación precoz: técnicas que ayudan a retrasarla de forma efectiva
Banner Seguinos en google DESK

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar