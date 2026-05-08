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Drácula: la historia del sanguinario hombre que inspiró la leyenda

Vlad III conocido como Vlad el Empalador fue príncipe de Valaquia (actualmente parte de Rumania) y es la figura histórica detrás del famoso vampiro Drácula, un mito que atraviesa siglos y fronteras, mezclando realidad y ficción.

Vlad III conocido como Vlad el Empalador fue príncipe de Valaquia (actualmente parte de Rumania) y es la figura histórica detrás del famoso vampiro Drácula.

Vlad III conocido como Vlad el Empalador fue príncipe de Valaquia (actualmente parte de Rumania) y es la figura histórica detrás del famoso vampiro Drácula.

La figura de Drácula, inmortalizada en libros y películas como un vampiro sediento de sangre, tiene su origen en un personaje histórico real: Vlad III, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drculea. Nacido en 1431 en Transilvania, región que hoy forma parte de Rumania, Vlad fue príncipe de Valaquia, un territorio ubicado en una zona estratégica entre el Imperio otomano y el Reino de Hungría.

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Vlad era hijo de Vlad II Dracul, quien recibió ese apodo tras ingresar a la Orden del Dragón, una organización militar dedicada a proteger Europa de las potencias enemigas. De ese sobrenombre deriva el nombre Draculea, que en rumano significa “hijo del dragón” o “hijo de Dracul”. Con el tiempo, este nombre se asoció también con el significado de “hijo del demonio”, dando origen a la leyenda que inspiró al personaje de Drácula.

A lo largo de su vida, Vlad enfrentó múltiples conflictos, tanto por las presiones políticas y militares de potencias vecinas como por las disputas internas en su propio territorio. Entre estos conflictos, el hombre que dio origen a la leyenda de Drácula tuvo que lidiar con nobles rebeldes y con la rivalidad de su hermano menor, Radu, quien, apoyado por fuerzas externas, buscaba controlar el principado.

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En este contexto, Vlad aplicó métodos extremos para proteger su reino y frenar la influencia otomana. Su apodo de "El Empalador" proviene de la práctica de castigar a sus enemigos y traidores mediante la empalación, una técnica cruel que generaba un fuerte efecto disuasivo.

Además, durante sus reinados, Vlad fue conocido por imponer un orden estricto y castigos severos contra la corrupción y el crimen en su territorio. Su gobierno, aunque brutal, buscaba mantener la estabilidad en una región que sufría constantes conflictos políticos y sociales. También promovió el fortalecimiento de fortalezas y castillos para proteger Valaquia de invasiones, dejando una huella importante en la arquitectura militar de la época.

La lucha de Vlad contra el Imperio Otomano fue intensa y despiadada. Sus acciones militares y políticas tenían como objetivo mantener la independencia de Valaquia frente a la expansión otomana, en un tiempo marcado por la violencia y las traiciones.

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Según historiadores, Vlad III murió entre diciembre de 1476 e inicios de 1477, durante una batalla en defensa de su principado. Se cree que falleció en combate contra fuerzas otomanas o rivales en la región de Valaquia, cerca de Bucarest. Algunas fuentes indican que su cabeza fue cortada y enviada al sultán otomano Mehmed II como prueba de su muerte, aunque los detalles exactos de su fallecimiento y enterramiento siguen siendo objeto de debate.

Cómo surgió la leyenda de Drácula

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Las crónicas medievales europeas difundieron relatos sobre la crueldad y el carácter severo de Vlad III. Siglos después, el escritor Bram Stoker tomó inspiración en estas historias para crear al Conde Drácula, un vampiro ficticio que combina elementos del folclore europeo con detalles de la vida de Vlad. Aunque el personaje literario tomó el nombre y ciertos rasgos de Vlad, la leyenda del vampiro es principalmente una creación de ficción.

Desde la publicación de la novela en 1897, la figura de Drácula se ha convertido en un ícono mundial del género de terror, adaptado en numerosas películas, series y obras de teatro.

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