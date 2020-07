Christian Petersen sobre la Mara Patagónica: "Era algo lúdico, era una liebre europea"

Christian Petersen

El ciclo de Carina Zampini, "El gran premio de la cocina", deberá enfrentar una fuerte demanda por parte de Fauna Silvestre ya que cocinaron un Mara Patagónico, una especie protegida en peligro de extinción.

Federico Hollmann, coordinador de Fauna Silvestre de Río Negro, habló del programa de cocina del Trece en el que cocinaron la especie protegida.

Dicha especie se ve amenazada por pumas, zorros y cazadores furtivos, así como la perdida de hábitat en el territorio que habita, que va desde Catamarca a Santa Cruz, por eso que se considera como especie vulnerable y está prohibida su caza en todo el territorio del país, razón que lleva a determinar que, al realizar un plato con la carne de este animal, no hay posibilidades de que no sea un delito.

La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable informaron que a través del área de Fauna Silvestre encabezará las acciones judiciales y administrativas pertinentes ante quien corresponda y contra quien recaiga la responsabilidad de haber violado las reglamentaciones provinciales y nacionales vigentes.

"Ademas del resarcimiento que determine la justicia, vamos a exigir un espacio en el programa para promocionar la problemática de esta especie", manifestó Hollmann en diálogo con una radio local, Lu19.

"En el día de ayer a la tarde recibimos un llamado donde nos informaban que en el programa El Gran Premio de la Cocina que se emite por El Trece estaban promocionando y llevando adelante la cocción de una liebre Mara. La Mara es una especie protegida, está considerada como vulnerable en su estado de conservación. Ese acto confiere no solo una infracción a la norma administrativa de la provincia sino que además en el marco de la normativa nacional queda contemplado dentro de lo que son los delitos", agregó.

Christian Petersen, reconocido chef y jurado del programa, habló con "Informados de todo" y dijo que fue todo un mal entendido.

LEÉ TAMBIÉN: Fernanda Iglesias reveló la peligrosa operación que sufrió su marido en el cerebro

"Fue un mal entendido, era la liebre europea que es plaga en el sur, es un tema medio lúdico, es obvio que no era Mara, se confundió un poco el tema, no fuimos tan específicos, deberíamos haber sido específicos en decir que está prohibido cazar Mara. De hecho, cuando hablo de la pesca, que lo conozco y lo digo mejor, esto como no lo sé tan ciertamente no lo expliqué tan bien", explicó.