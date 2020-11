Cinthia Fernández denunció que Matías Defederico la quiere dejar sin obra social: "No lo voy a permitir"

Cinthia y Matías

Cinthia Fernández denunció este viernes que su ex, Matías Defederico, la quiere dejar sin obra social.

"Ayer, tu exmarido, Matías Defederico, te tiró una chicanita", le dijo Ángel de Brito a la panelista en "LAM".

"No, me tiró otra noticia que es una bomba. Ayer me llamó el abogado para decirme que quería sacar la obra social, cambiarle la titularidad. Cosa que no voy a hacer porque es lo último que tenía que tocar. Aparentemente, me quiere dajar sin obra social", indico Fernández.

"Él paga las cuatro obras sociales, de las tres nenas (Charis, Bella y Francesca) y la mía. No es normal que alguien pague la obra social de su ex, pero lo hace porque se lo pusimos en contraprestación de todo lo otro que no paga. Él firmó, lo aceptó sin que nadie le pusiera un revólver", agregó.

"Me quiere dejar sin obra social a mí y, supuestamente, quiere ponerse en un grupo familiar", señaló. "¿Quién lo asesora?", quiso saber el conductor.

"No tengo idea, aparte es algo que tiene firmado. Si no pagara mi obra social, tendría que pagar más por la cuota alimentaria. A mí me aumenta todo menos la cuota alimentaria", cerró Cinthia Fernández.