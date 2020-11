Cinthia Fernández se enteró que Matías Defederico sale con una amiga suya: "Es para matarlo"

Cinthia Fernández

En medio de la emisión de hoy de "Los Ángeles de la Mañana", Ángel De Brito le contó a Cinthia Fernández que el padre de sus tres hijas está saliendo con una amiga de ella.

Se llama Agustina y es parte del grupo de mamás del colegio al que asisten las nenas de Cinthia y, para colmo, tiene una hija que es del grupo de mejores amiguitas de las niñas.

"A Agustina no sólo la conozco. Ha venido a casa a tomar mates. La hija de ellas es la mejor amiga de una de mis hijas. No está mal, pero es tremendo. Esto viene hace rato igual...", atinó a decir.

Luego, Cinthia reveló una situación particular del pasado: "Voy a contar algo muy loco. Un día estaba en mi casa, que fue cuando yo empecé a sospechar. Ella estaba tomando mate, pero se puso nerviosa porque estaba en medio tole tole con el marido. Estábamos en un grupo en el que siempre hablamos de esos problemas porque hay una abogada. Somos cinco en el grupo".

"Ella estaba preocupada diciendo que perdió la alianza. A la semana viene una de mis hijas y me dijo que Agustina estaba bañándose en la ducha de papá porque se le rompió el agua y ahí empecé a atar cabos. Ella vive en el mismo barrio, pero imaginate que siendo setenta mamás, tenía una justo enfrente", explicó Fernández.

Enojada con Defederico, disparó: "Es para matarlo. Vos de tu vida podés hacer lo que quieras y mirá que hay cotorritas y pitulines para agarrar, pero ahora hay un cambio que le tengo que explicar a las nenas. Ellos metieron a mis nenas en su cama. Es muy bizarro".

Y advirtió: "Mi punto no es la pareja. Mi hija lo contó re natural, no es que es un trauma. Yo la semana pasada, cuando fue el cumpleaños de ella, la invité a la hija de ella. Es la mamá de la mejor amiga de mis hijas. Mirá si me pasa a mi que la hijita de ella me dice 'mi mamá durmió con tu papá'. Imaginate esa situación, porque mi hija me contó eso...".