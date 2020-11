Malena Guinzburg no confía en Dalia Gutmann y explicó los motivos

Malena Guinzburg

En una entrevista a "Estelita en casa", América, Malena Guinzburg se animó a contarle a Jey Mammon por qué no confía en su colega y amiga Dalia Gutmann.

Ellas tienen y tuvieron muchísimos proyectos de stand up juntas y a partir de esto se convirtieron en grandes amigas, por eso a la hora de contarle un secreto Malena la eligió.

Jey puso entre las opciones a sus otras compañeras: Fernanda Metilli, Connie Ballarini, Natalia Carulias o Dalia y ella eligió a esta última y lo justificó diciendo que porque es medio colgada y se le va a escapar.

"Porque me parece que es a la que más se le puede escapar, ´hay pensé que lo sabía Rial, pensé que lo sabían todos´", completó imitándola entre risas dando a entender que no lo haría por maldad si no por despistada.

Por otra parte, contó que la pandemia fue muy dura: "La pase muy mal y ahora estoy mal", dijo bajando un poco el nivel a su sensación. Además, en el amor tampoco le está yendo bien: "Me dejó mi chongo", confesó.