Claudio María Domínguez, polémico: "A la OMS la llamo: la organización malsana"

Claudio María Dominguez

El conductor y escritor, Claudio María Domínguez estuvo en "Jubilados TV" por A24 (domingos 09.00hs) y se sinceró respecto a su mirada sobre las decisiones tomadas en Argentina para combatir el Covid-19.

"Tengo dos varones grandes, 23, 24 años y son médicos. Uno es médico en Argentina y otro en Uruguay. El de Uruguay está viviendo un milagro, un prodigio, porque, justamente, en Argentina estamos viendo los datos que tenemos el 70% del mundo. Es decir, dos tercios del mundo, en estado muy comprometido. Un tercio vaya a saber qué milagro áurico, que tiene que ver con el inconsciente colectivo de un lugar, de una población, para que no haya lo que se está habiendo. En Uruguay no se decretó la cuarentena obligatoria nunca, se apeló al aislamiento social responsable. Seguía prácticamente todo con control de situación", comenzó detallándole a Andrea Falcone.

"Me preocupaba el chiquito, como padre, y el día que lo vi, que parecía de la NASA, con escafandra, le digo: "vamos con amor y protegido. Por Jesús, por Sai Baba, por los maestros, estate amoroso, cuidado. Él me empezó a contar un panorama distinto, me decía: “mira papá, tengo menos gente que en años anteriores con la temporada de influenza, gripe”. O sea, en concreto, en 8 meses llevan 51 muertos. Cada muerto es un alma divina que tiene que ascender a su más alta gloria y ese muerto podemos ser nosotros. Pero numéricamente es una locura. Por día fallecen en Uruguay, de distintas patologías, 80 personas. Con el covid, 51 personas en 8 meses. O acá mienten, o nos mienten o ¿qué hacemos en el planeta? La OMS, que yo ahora la llamo, la organización malsana, va cambiando de impresión: cuarentena, no cuarentena, barbijo, no barbijo, es el culo, no es el culo. En concreto, uno que ama nuestra Argentina, estamos hackeados" sentenció.

Luego se refirió a su primer esposa quién actualmente vive en la comunidad del maestro amor: "Mi primera mujer vive ahí todavía. Un día que estábamos filmando una nota en Catamarca con el maestro amor, Ricardo Ocampo, ella dijo “uy! esta comunidad espiritual es lo que yo amo, lo que siempre busqué. Quiero quedarme acá”. Estamos hablando de cuarenta y pico de años, con los 2 nenes grandes ya. Y nosotros dijimos: ¿en serio vos queres? mira… ¿qué te vamos a manipular y someter a que te quedes en la familia si no sos feliz? Entendemos que tenés que volar y brillar. Y nos dijo: “ustedes serán mi familia siempre, pueden venir a verme cuando quieran, pero yo me quiero quedar acá, en esta comunidad espiritual” y es hasta el día de hoy que vive en una ermita, de cuatro por cuatro, de material de adobe, en medio de las montañas y es muy feliz".

"El otro día hablamos con ella y le digo “¿cómo va la secta?” para reírnos un rato y me dice “malo, malo, estoy muy feliz. Estoy muy bien”. Significa que ella puede venir cuando quiera, obviamente. Vive con su comunidad orgánica, haciendo yoga y meditaciones y sale una o dos veces por año y viene un mes con nosotros. Ahí juntamos a los varones grandes, mis nenas chiquitas, mi esposa Eliana y se aman. Sentimos que ella, en su camino de elección, en su alma simple y bella, es muy feliz", cerró Claudio María Domínguez.