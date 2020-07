Arranca la San Diego Comic-Con virtual: días, horarios y dónde ver los paneles de tus películas y series favoritas

San Diego Comic-Con 2020

La pandemia de coronavirus llevó a que este año la San Diego Comic-Con -la convención más grande e importante de cine, series, cómics y cosplay- se realize de forma virtual, y aunque los fanáticos no se puedan reunir físicamente, sí podrán sumarse a los paneles con entrevistas a los directores, productores y actores de manera online y gratuita.

En la edición 2020, que comienza el 22 de julio y se extenderá hasta el 26 del mismo mes, participarán Disney, HBO, Amazon Prime Video y más. A continuación podrás ver cada uno de los paneles que habrá, quiénes estarán, los días, horarios y dónde verlos:

"Los Nuevos Mutantes".

Paneles Disney:

- "Los Nuevos Mutantes". Con el director Josh Boone y los miembros del elenco Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Henry Zaga, Charlie Heaton, Alice Braga y Blu Hunt. 23 de julio - 18 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/jGcU0JKAL5U

- "Espíritus Oscuros". Con el aclamado director Scott Cooper y el productor y ganador del Óscar, Guillermo del Toro. 25 de julio, 17 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/00OwS3M0Oy4

- Una mirada al interior de "Marvel's 616" , de Disney +. Con los directores Gillian Jacobs, Paul Scheer y los productores ejecutivos Sarah Amos y Jason Sterman. 23 de julio - 17 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/_dqPLYpDoNs

- "Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe" , de Disney +. Con los creadores Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, el director Bob Bowen y y las estrellas Ashley Tisdale, Vincent Martella, Maulik Pancholy y Dee Bradley Baker. 25 de julio - 16 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/ASQ2Z8JkdFU

"Los Simpson".

Paneles Fox:

- "Duncanville" . Con los productores ejecutivos Mike y Julie Scully, la productora ejecutiva, Amy Poehler, junto a Ty Burrell, Riki Lindhome, Joy Osmanski, Yassir Lester, Betsy Sodaro y las estrellas invitadas Rashida Jones y Wiz Khalifa. 23 de julio, 16 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/sGC3i6x9puI

- "Vikingos": celebrando las 6 temporadas de la serie. Con todos los protagonistas de la serie; Michael Hirst, Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Alex Ludwig, Clive Standen y Jordan Patrick Smith. 24 de julio, 15 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/H0-3kuEmdMk

- "The Walking Dead". Con directores, productores y los miembros del elenco; Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton y Paola Lazaro. 24 de julio, 17 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/FDwoZKvV6q0

- "Los Simpson". Con la presencia de Al Jean, Matt Selman, David Silverman, Carolyn Omine y Mike B. Anderson, que hablarán acerca la próxima temporada del show y cómo lograron superar el distanciamiento social para seguir produciendo en estos tiempos de pandemia. 25 de julio, 15 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/knks1yv7RaU

"Vikingos" en la San Diego Comic-Con.

Algunos más:

Robert Kirkman en casa - 24 de julio, 20 horas. Link para ver: /youtu.be/EYDqH1zSayU

Bob's Burgers - 24 de julio, 20 horas. Link para ver: youtu.be/9PcFQiivvEw

Bless the Harts - 25 de julio, 16 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/m7h1FLruleQ

American Dad - 25 de julio, 17 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/X3iZiGr0Ejg

Family Guy - 25 de julio, 18 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/RQsT3TguiT8

What We Do in the Shadows - 25 de julio, 21 horas (Arg). Link para ver: youtu.be/A-bBCUlPHyw

"The Walking Dead" en la San Diego Comic-Con.

Paneles Amazon Prime Video:

- "Truth Seekers". Con Simon Pegg, Nick Frost, James Serafinowicz y Nat Saunders. 23 de julio, 16 horas (Arg). Link para ver: www.amazon.com/adlp/virtualcon o Youtube.

- "Utopia". Con la escritora y productora ejecutiva Gillian Flynn y las estrellas de la serie John Cusack, Rainn Wilson, Sasha Lane, Ashleigh LaThrop, Dan Byrd, Desmin Borges, Javon “Wanna” Walton y Jessica Rothe. 23 de julio, 17 horas (Arg). Link para ver: www.amazon.com/adlp/virtualcon o Youtube.

- "Upload". Con el creador, productor ejecutivo y director, Greg Daniels y los protagonistas Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards y Zainab Johnson. 23 de julio, 18 horas (Arg). Link para ver: www.amazon.com/adlp/virtualcon o Youtube.

- "The Boys". Con el productor ejecutivo Eric Kripke y los protagonistas de la serie Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara y Aya Cash. 23 de julio, 19 horas (Arg). Link para ver: www.amazon.com/adlp/virtualcon o Youtube.

"The Boys".

Paneles de HBO:

- "His Dark Materials". Con los productores ejecutivos Jane Tranter y Jack Thorne y los miembros del reparto: Dafne Keen, Ruth Wilson, Ariyon Bakare, Amir Wilson, Andrew Scott y Lin-Manuel Miranda. 23 de julio, 17 horas (Arg). Link para ver: www.youtube.com/user/ComicCon.

-" Lovecraft Country". Con los actores Jurnee Smollett, Jonathan Majors, Michael Kenneth Williams, Aunjanue Ellis, Wunmi Mosaku y más. 25 de julio, 20 horas (Arg). Link para ver: www.youtube.com/user/ComicCon.