La confesión de Karina, La Princesita: "Fui infiel y no me arrepiento"

Karina, La Princesita confesó este viernes en "Los ángeles de la mañana", El Trece, que fue infiel.

Primero Ángel de Brito le preguntó a Cinthia Fernández si había engañado a Matías Defederico.

"No ojalá, me hubiera encantado. Soy media bolu..", respondió la panelista.

A ante la misma pregunta del conductor a la cantante tropical, ella comentó: "Yo sí fui infiel, no voy a decir con quién pero sí. Merecido igual, para entender lo que sentía".

Y luego la jurado del "Cantando 2020" remarcó sobre esa experiencia: "Yo me sentí muy culpable, no me gustó. No me arrepiento pero no lo volvería a hacer".