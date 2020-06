Cristina Pérez tras el cruce que tuvo con Alberto Fernández: "Siento que nos está gobernando Cristina"

-Cristina Pérez-

El miércoles, Cristina Pérez y Rodolfo Barili entrevistaron a Alberto Fernández en "Telefe Noticias" y durante la charla, la conductora y el presidente mantuvieron un picante cruce por la intervención en Vicentin.

Un día después del ida y vuelta, la periodista agradeció la solidaridad de sus colegas y aseguró que se sorprendió con la “intolerancia manifiesta” ejercida por Fernández, quien le recomendó leer la Constitución y le recriminó el uso de adjetivos al hacer preguntas.

“Me pregunté por momentos: ¿se está transformando, era Alberto Fernández o era Aníbal Fernández? Porque hay como una sensación de que el Presidente se está tornando en una versión radicalizada, que no solamente está de manifiesto en este tipo de expresiones durante una entrevista”, dijo Pérez en Radio Mitre.

Además señaló que en el caso de Vicentin “está en juego el estado de derecho, porque si se comete una sola injusticia se abre la puerta para tener una fórmula, un vehículo que sirva para cometer muchas más injusticias”.

Y con total seguridad, afirmó: “Lo voy a decir con humildad, lamento, pero el que tiene que leer la Constitución es el Presidente, porque es incorrecto lo que me contestó, y no lo digo yo, lo han dicho abogados y constitucionalistas que saben y son expertos en el tema”.

“Me da mucha pena que se haya transformado en una especie de pelea en el barro el diálogo con un Presidente por forzar una respuesta, a sabiendas de que estaba diciendo algo que no era correcto. Él es un profesor, yo puedo equivocarme y lo aceptaría”, destacó la conductora.

Luego, agregó que Fernández debería tomar una decisión existencial sobre “si esta es su presidencia o si es el delegado de Cristina Kirchner y su radicalización”.

Sostuvo además que el mandatario intentó avergonzarla en el programa que es seguido por una enorme audiencia televisiva, siendo el noticiero con mayor rating de la pantalla abierta.

“Realmente no me esperaba que me salga a chucear con lo de los adjetivos -afirmó-. Me conoce hace muchísimos años. Entonces, ¿tenía necesidad de buscar humillarme al aire siendo Presidente y con la diferencia de poder entre él y yo? Que no lo hizo porque yo no me dejo pisar por nadie, porque me enseñaron que yo no soy ni más ni menos que nadie, y que así hay que actuar en la vida mientras uno se maneje con respeto. Pero digo, ¿qué necesidad tenía? Él podía decirme: ‘Mire, Cristina, no estoy de acuerdo...‘. Pero me empezó a chucear. ¿Para qué?”.

También hizo una “comparación entre una persona y la otra”, explicando que Fernández “hablaba amablemente” con los periodistas “en la época que se había alejado del kirchnerismo”, mostrándose como alguien “abierto a tener discusiones”. Ahora, en cambio, dijo que lo ve distinto y eso se notó particularmente en el reportaje del miércoles.

“Creo que todos los que creemos en el valor de las preguntas para buscar la verdad, porque no tenemos la verdad y no nos sentimos dueños de la verdad, cualquiera lo hubiera hecho así. Como les dije a los colegas: yo no soy la noticia, sino que hay que hablar de la constitucionalidad, de una medida en la que se juega el estado de derecho”, finalizó Cristina Pérez.