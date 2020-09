La cruzada de Daniela Cardone para rescatar a la elefanta del zoológico de Luján

Cardone

Tras el escándalo que se generó en el zoológico de Luján, por lo que fue clausurado, Daniela Cardone se preocupó por el bienestar de la elefanta Shamira, que está dentro de ese lugar en cautiverio.

Por eso, por medio de su abogado Martín Francolino, denunció penalmente en la Cámara Federal, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirige Juan Cabandié, y al director del parque, Jorge Semino.

La idea de la ex modelo es que se traslade al animal a la Fundación Tekove Mymba que preside Juan Manuel Paccot en la ciudad de Colón, Entre Ríos.

LEÉ TAMBIÉN: El sincericidio de Soledad Fandiño sobre cómo es su relación con René Pérez a dos años de su separación

“En el lugar había dos elefantas Arly y Shamira. Eran hermanas y fueron traídas de Tailandia. Pero desde hace poco más de tres años, nadie sabe de qué murió Arly. Yo hice varios pedidos a las autoridades pero nunca tuve respuesta", dijo Daniela que investigó al respecto.

El zoo de Luján, ubicado en kilómetro 58 del Acceso Oeste, fue creado a mediados de la década del noventa. Recibió muchas denuncias de maltrato por lo que fue clausurado el lunes 14 el por la Brigada de Control Ambiental. Ante esto, y pese a la palabra de Cabandié, que indicó que los espacios en los que antes se exhibían animales se van a transformar en espacios de bienestar de para ellos

Pero para la ex modelo eso no es suficiente: “Hay algo que ya se demostró y que no se puede hacer. Hay que hacer algo urgente porque la elefanta está en peligro de muerte”.

LEÉ TAMBIÉN: Mario Pergolini explicó por qué no quiere a Lizardo Ponce junto a Santiago Maratea en su emisora radial

“A fines de agosto, representantes de Elephant’s Helpers Argentina, que es una ONG, junto a Proyecto ELE, de la fundación Franz Weber habían abierto el diálogo con el director del Zoo. Cuando le hicieron la revisión a la elefanta, los resultados médicos y de laboratorio indicaron que tiene una afección que imposibilitaba su traslado y que había que hacer un tratamiento específico. Desde ese momento, arbitrariamente, Semino cortó todo diálogo. Esto nos lleva a pensar que con su postura intenta impedir que se arroje luz sobre las condiciones en la que se encuentran los animales que allí residen”, explicó Francolino.