Mario Pergolini explicó por qué no quiere a Lizardo Ponce junto a Santiago Maratea en su emisora radial

Santiago Maratea es el conductor de “Generación perdida”, en la FM Vorterix, de Mario Pergolini. Desde hace algún tiempo, comenzó a decirse -y hasta el público comenzó a pedir que se sumará Lizardo Ponce al ciclo- pero el dueño de la emisora dijo que no.

El empresario decidió darle un espacio en su programa para explicar los motivos: "Lizardo y Santi tienen otros ámbitos en donde pueden hacer sus cosas, sus streamings y todo eso. Yo eso acá no lo quiero. No es que no los quiera a ellos, son buenas personas, pero no es lo que quiero para Vorterix".

"Cuando están juntos, están juntos en otro lado... Bajo otras plataformas. Eso ya está... Y no es lo que exactamente quiero para acá, porque están en otros lados juntos ya... Que acá no lo hagan", dijo de forma contundente.

Sobre las visitas de Lizardo al ciclo de Maratea indicó: "A veces viene. No hay ningún problema con él... Pero que estén juntos y hagan eso, no... Porque ya lo hacen en otros lado”.

“Te puede gustar o no, pero no es lo que quiero para Vorterix", concluyó.