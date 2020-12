Dady Brieva no se arrepiente de la frase del camión, el bowling y la 9 de Julio pero explicó el contexto en el que la dijo

Dady Brieva en "Intrusos"

El 12 de octubre pasado, tras llevarse a cabo un banderazo en la 9 de Julio de algunos argentinos que estaban en contra de la recesión económica producto de las medidas tomadas por el Gobierno por la cuarentena, Dady Brieva fue noticia por esta frase: "Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de Julio".

El humorista, a raíz de este exabrupto, fue denunciado penalmente por el espacio político Mejorar, integrado por Yamil Santoro y Darío Lopérfido, desde donde pidieron que se inicie una investigación para determinar si el Midachi incurrió en el delito de incitación a la violencia, que está tipificado en artículo 212 del Código Penal y que prevé una pena de tres a seis años de prisión.

También fue denunciado ante el FBI El escándalo trepó a niveles internacionales después de que la periodista Lana Montalbán, radicada en Estados Unidos hace varios años, denunciara a Dady por "incitación a la violencia y propiciar a actos terroristas".

Nunca se supo en qué contexto Dady pronunció esa frase que, a priori, suena muy violenta. Hoy en "Intrusos" habló de la denuncia y contó por qué la dijo.

"No me chupa un huevo porque tengo como el castigo, tengo una denuncia penal, que ya fue desestimada y ahora fue apelada de nuevo. Yo te digo, a mí no se me caen las frases. No soy ningún pelotudo", dijo Brieva sin arrepentirse.

Y aclaró: "Digo lo que siento, con todo respeto, lo que dije del camión todo el mundo lo sabe. Los que se indignan son ellos. Lo que pasa en las redes no es lo que pasa en La Matanza, subterráneamente en el país. Pasan otras cosas, no nos comamos el amague de que pasa en una agenda de 6 temas que tienen la mayoría de los medios. Esto fue en un contexto de un humorista que se llama Gerardo Delelisi, jugábamos a esto como juegan tantos periodistas serios que están en todos los canales a decir cosas. Estuvo dentro de las tantas exageraciones que yo hago y hacen todos los humoristas y conductores cuando los ponen en una radio. Soy un tipo combativo. Algún dolor les debo causar".