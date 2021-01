Dalma Maradona, cansada de dar "explicaciones" a la gente que no conoce y no le habla bien

Dalma Maradona

Dalma Maradona mantiene en las últimas horas un fuerte cruce con Matías Morla y su abogado, Mauricio D' Alessandro.

En medio de este clima de tensión y con el dolor por la reciente muerte de su papá, Diego Maradona, la hija del astro se mostró un poco molesta por dar explicaciones en las redes a gente que no conoce y que no le habla bien.

"Siempre me encuentro dándole explicaciones a gente que no me habla bien y no conozco! No importa cuándo leas esto!”, reflejó la hermana de Gianinna en Twitter.

Y ahí recibió un mensaje de apoyo: “Los que te hablamos bien y te conocemos, no necesitamos explicaciones. Es esa la ecuación que tenés que hacer”.

A lo que la actriz cerró categórica: “Tengo que dejar de hablar con gente pelot… Es eso!”.