Daniel Casalnovo desde su casa tras estar internado por coronavirus: "Todavía tengo secuelas, adelgacé 10 kilos"

Daniel Casalnovo

Daniel Casalnovo pasó días de mucha angustia en el sanatorio Los Arcos donde estuvo internado y con oxígeno tras contraer coronavirus.

Por suerte, el diseñador de moda ya se encuentra en su casa hace unos días tras el alta y grabó un video explicando cómo se siente.

"Cuarto día en mi casa, me dieron el alta, quiero agradecer todos los mensajes. Todavía tengo secuelas del Covid que tuve", precisó Daniel, con cierto agite a la hora de hablar.

Daniel Casalnovo

"Manejé 400 kilómetros, no sé cómo hice, fui con mi hermana y le dije: quedate porque me van a internar. Yo conocía mi organismo", añadió.

"Obviamente me dio positivo el Covid, Neumonía severa, arritmia cardíaca. Nunca estuve internado, nunca tuve un respirador. La pasé pésimo. Cuando me despierto veo los sueros", precisó con angustia.

Y reconoció: "No estaba en terapia, estaba con respirador. Tenía oxígeno, lo aclaro porque me equivoqué y dije eso. Sufrí mucho, no sé si salía. Todavía tengo secuelas, adelgacé 10 kilos".

"Mi hermana también se contagió, la pasó en su casa. Y mi mamá sigue internada en el Hospital Español hace quince días, estable", finalizó el modisto.