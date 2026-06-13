Luis Ventura expuso la carta documento contra Evelyn Von Brocke y lanzó una advertencia: "48 horas"

II.- Las referidas expresiones, así como otras de similar tenor difundidas por Ud. en distintos medios de comunicación y plataformas de alcance masivo, resultan objetivamente agraviantes, infundadas y lesivas de mi honor, reputación, trayectoria profesional y consideración pública, toda vez que me atribuyen, en forma directa o indirecta, conocimiento, tolerancia, encubrimiento o falta de actuación frente a supuestos hechos de extrema gravedad, sin haber aportado respaldo fáctico, judicial o probatorio alguno que justifique semejantes afirmaciones.

III.- Todo ello configura una conducta susceptible de generar graves perjuicios personales y profesionales, circunstancia que será debidamente acreditada y valorada en las instancias administrativas, civiles y/o judiciales que correspondan, mediante la producción de la totalidad de la prueba pertinente.

IV.- Su conducta difamatoria violenta mi derecho a la intimidad incurriendo Ud. en una acción contraria a lo establecido en el art. 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación y constituye un delito en los términos de los artículos 109 y 110 del Código Penal Argentino.

IV.- Le informo que mi condición de persona pública no implica renuncia alguna al interés en la protección de mi buen nombre, así como tampoco su derecho de libertad de expresión la exime de responder por los eventuales daños y perjuicios producidos por falsedades difamatorias.

V.- Intímole a que en el plazo de 48 horas arbitre todos los medios necesarios para que ratifique y rectifique los dichos expresados por Ud., además suprimir, interrumpir y/o cesar en la distribución o publicación de los contenidos agraviantes por Ud. difundidos. Todo ello es tal, bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales correspondientes. En igual plazo, se la intima a que me notifique haber procedido a lo intimado, detallando las acciones concretas tomadas para intentar morigerar los graves daños y perjuicios que su proceder ha causado. Desde ya formulo reserva por los daños y perjuicios que su conducta inexcusable y antijurídica me han producido.

VI.- A los fines del presente constituyo domicilio en el Estudio Jurídico Garcete Suárez Abogados (Dr. Matías Garcete Suárez); sito en la calle Cerrito 1054, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.