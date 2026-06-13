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Luis Ventura expuso la carta documento contra Evelyn Von Brocke y lanzó una advertencia: "48 horas"

En Secretos Verdaderos, Luis Ventura mostró en exclusiva el escrito que ya tiene preparado para avanzar judicialmente contra Evelyn Von Brocke, luego de la denuncia que la periodista realizó contra integrantes de APTRA y la propia entidad.

13 jun 2026, 23:18
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Luis Ventura y Evelyn (1)
Luis Ventura y Evelyn (1)
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Luis Ventura decidió avanzar por la vía judicial contra Evelyn Von Brocke, luego de la fuerte denuncia pública realizada por la periodista sobre integrantes de APTRA, en la que mencionó presuntos casos de abuso sexual e irregularidades vinculadas a herencias.

El sábado 13 de junio, en Secretos Verdaderos (América TV), exhibieron un documento exclusivo con el que la entidad busca dejar constancia de las medidas adoptadas tras las polémicas declaraciones de la exmiembro. Según sostiene el presidente de la asociación, esas afirmaciones perjudican la imagen y el prestigio tanto de la institución como de varios de sus integrantes.

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Tal como había anticipado el conductor en PrimiciasYa (América TV), el objetivo de la presentación no apunta únicamente a iniciar acciones legales, sino también a exigirle a la periodista que respalde con pruebas las graves acusaciones que formuló públicamente. En concreto, busca que ratifique sus dichos en los medios ante la Justicia o, en caso contrario, se rectifique por las afirmaciones realizadas contra integrantes de APTRA y contra la propia entidad que él preside.

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Qué dice la carta documento de Luis Ventura a Evelyn Von Brocke

I.- Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de las manifestaciones públicas efectuadas por su parte en distintos medios de comunicación, programas televisivos, portales periodísticos, medios digitales y redes sociales, particularmente aquellas vertidas con motivo de su renuncia a APTRA y de las declaraciones posteriores vinculadas a dicha institución y a mi persona. En ese contexto, Ud. manifestó públicamente, entre otras expresiones, que dentro de APTRA existirían personas con denuncias penales y denuncias por abuso sexual; que las autoridades de la entidad tendrían conocimiento de tales circunstancias; que quien suscribe se encontraría al tanto de ellas; que APTRA sería una institución que no escucha a las mujeres; que determinados integrantes de su conducción serían "machirulos"; y que la totalidad de la comisión directiva debería renunciar, formulando asimismo diversas imputaciones y cuestionamientos respecto del funcionamiento institucional de la entidad bajo mi presidencia.

II.- Las referidas expresiones, así como otras de similar tenor difundidas por Ud. en distintos medios de comunicación y plataformas de alcance masivo, resultan objetivamente agraviantes, infundadas y lesivas de mi honor, reputación, trayectoria profesional y consideración pública, toda vez que me atribuyen, en forma directa o indirecta, conocimiento, tolerancia, encubrimiento o falta de actuación frente a supuestos hechos de extrema gravedad, sin haber aportado respaldo fáctico, judicial o probatorio alguno que justifique semejantes afirmaciones.

III.- Todo ello configura una conducta susceptible de generar graves perjuicios personales y profesionales, circunstancia que será debidamente acreditada y valorada en las instancias administrativas, civiles y/o judiciales que correspondan, mediante la producción de la totalidad de la prueba pertinente.

IV.- Su conducta difamatoria violenta mi derecho a la intimidad incurriendo Ud. en una acción contraria a lo establecido en el art. 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación y constituye un delito en los términos de los artículos 109 y 110 del Código Penal Argentino.

IV.- Le informo que mi condición de persona pública no implica renuncia alguna al interés en la protección de mi buen nombre, así como tampoco su derecho de libertad de expresión la exime de responder por los eventuales daños y perjuicios producidos por falsedades difamatorias.

V.- Intímole a que en el plazo de 48 horas arbitre todos los medios necesarios para que ratifique y rectifique los dichos expresados por Ud., además suprimir, interrumpir y/o cesar en la distribución o publicación de los contenidos agraviantes por Ud. difundidos. Todo ello es tal, bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales correspondientes. En igual plazo, se la intima a que me notifique haber procedido a lo intimado, detallando las acciones concretas tomadas para intentar morigerar los graves daños y perjuicios que su proceder ha causado. Desde ya formulo reserva por los daños y perjuicios que su conducta inexcusable y antijurídica me han producido.

VI.- A los fines del presente constituyo domicilio en el Estudio Jurídico Garcete Suárez Abogados (Dr. Matías Garcete Suárez); sito en la calle Cerrito 1054, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.

Carta documento de Ventura a Evelyn

     

 

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