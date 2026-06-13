La profunda angustia de Mirtha Legrand al despedir a María Rosa Fugazot: "Era una..."

Mirtha Legrand decidió tomarse unos minutos para recordar a María Rosa Fugazot, figura histórica del espectáculo argentino que falleció el 7 de junio a los 83 años y cuya partida generó una profunda conmoción entre colegas y admiradores.
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Mirtha Legrand abrió su programa de este sábado con un sentido recuerdo para María Rosa Fugazot, quien murió esta semana a los 83 años y dejó un enorme vacío en el mundo del espectáculo.
Mirtha Legrand decidió tomarse unos minutos para recordar a María Rosa Fugazot, figura histórica del espectáculo argentino que falleció el 7 de junio a los 83 años y cuya partida generó una profunda conmoción entre colegas y admiradores.
Aunque la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece) estuvo marcada por un intenso debate sobre la economía y la política nacional, con invitados de peso como Elisa "Lilita" Carrió, Ernesto Tenembaum, Nacho Otero y Fausto Spotorno, los primeros minutos del programa estuvieron atravesados por la emoción. Antes de adentrarse en los temas de actualidad, La Chiqui protagonizó un sentido momento que le puso un tono especial a la noche.
“Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana… ”, expresó la conductora, mientras enviaba un beso al cielo. Acto seguido, la producción compartió un compilado con distintas participaciones de la actriz en el ciclo, evocando algunos de los momentos que compartió junto a la conductora a lo largo de los años.
Conmovida por el recuerdo, la diva continuó dedicándole unas sentidas palabras a quien consideraba una querida colega. “Que en paz descanse, era una actriz maravillosa, se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo, que en paz descanses María Rosa, yo soy Rosa María… al revés ”, comentó, visiblemente emocionada.
El tributo se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la noche y sirvió para destacar el enorme legado artístico que dejó Fugazot, una intérprete de extensa trayectoria que brilló durante décadas en los escenarios, la televisión y el cine argentino.
La partida de María Rosa Fugazot provocó una enorme tristeza en el ambiente artístico y entre quienes siguieron su extensa trayectoria. La noticia salió a la luz el pasado 8 de junio, cuando el periodista Luis Bremer informó en Desayuno Americano (América TV) que la actriz había fallecido en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.
En las primeras horas tras conocerse el hecho, trascendió que una situación inusual habría llamado la atención de personas de su entorno, lo que derivó en un pedido de asistencia médica. “Lamentablemente, cuando llegaron, ya había fallecido”, explicó Bremer al brindar los primeros detalles sobre el caso.
Con el avance de las horas, comenzaron a reconstruirse los momentos previos al hallazgo. Según se informó, una prima y una amiga muy cercana decidieron acercarse a la vivienda después de no lograr contactarla durante un tiempo prolongado. Ambas contaban con una copia de las llaves y, al ingresar al inmueble, la encontraron sin reacción, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.
Tras la llegada de los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento y se activó el protocolo correspondiente. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, que ordenó una autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte. En tanto, los primeros informes descartaron indicios de violencia dentro de la propiedad.
Desde el lugar de los hechos, la periodista Mercedes Ninci aportó información sobre las distintas hipótesis que manejaban los investigadores. “La prima y la amiga tenían llave y al entrar la vieron en el piso. Hay dos versiones: la policía sostiene que se desvaneció en la cama y la Justicia habla de que estaba en el piso. Se cree que pudo tratarse de una muerte súbita o de un problema cardíaco”, detalló.
Además, la cronista reveló que dialogó con la encargada del edificio, quien había tenido contacto reciente con la actriz. “Me dijo que estaba bien de salud, aunque muy triste por la muerte de su hijo”, señaló al aire de La mañana con Moria.
Según trascendió, Fugazot atravesaba un período de profunda tristeza por cuestiones personales. Aunque residía sola, había manifestado a personas de confianza su intención de mudarse próximamente para estar más acompañada y compartir el día a día con seres queridos.