Denise Dumas recargada: ahora tuvo un picante cruce en vivo con Barbie Simons

Tras la pelea que Denise Dumas mantuvo con Marcela Coronel en el ciclo “Hay que ver”, de El Nuevo, que terminó con la renuncia de la panelista, la conductora volvió a protagonizar un caluroso cruce con Barbie Simons.

Todo comenzó cuando se puso al aire la entrevista Pampita a Ingrid Grudke, a quien la modelo se animó a preguntarle si era verdad que Roberto García Moritán, su actual marido, le había propuesto casamiento antes de conocerla.

A partir de esto, Denise aseguró que no era necesaria la pregunta, nadie recordaba el episodio, que fue algo que Pampita quiso hacer para saber la verdad. Sin embargo, Simons negó esa versión y dijo que lo hizo por propia picardía.

“Lo hizo desde un lugar de gracia, matándose de risa de la situación”, dijo Barbie sobre la pregunta de Pampita a la modelo. Pero, Denise decidió contar su opinión sin filtro: “No coincido con vos. Me parece que se está exponiendo a unos niveles... Pampita iba a lo seguro, sabía que Ingrid lo iba a negar y para ella era importante, sino no se hubiera metido. Yo ya me había olvidado de lo de Ingrid”.

"Si todo estuviera fríamente calculado es maquiavélico. ¿Qué imagen tiene que limpiar? Es demasiado rebuscado... Hablar de una hipótesis de limpiar una imagen. ¿Limpiar qué, si no hizo nada malo, pobre chico? Y si le hubiese propuesto matrimonio, llámese a Ingrid Grudke o a quien fuera, ¿cuál era el problema?”, retrucó Barbie.

“A Caro le importa. Cuando algo no te importa, te da igual... Pasó un tiempo largo y si ella tuvo la necesidad de aclararlo es porque en algún lugar le quedó”, indicó Denise.

Entonconces, Barbie lo llevó al plano personal y dijo que si estuviera entrevistando a alguien que tuvo un romance con su pareja se lo preguntaría. Denise, en cambio, aseguró que no. “Yo tuve sentada a gente que estuvo con mi marido. Ella sabía, yo sabía... y te hacés la boluda”, sostuvo la conductora.

“No, yo no me hago la boluda”, respondió Barbie, amiga de Pampita. “Si uno quiere, te hacés la boluda”, contestó Denise que aseguró que el tema ya había pasado.

“Aflojemos a la hipocresía! Si no se lo preguntaba el debate sería que no se atrevió a preguntarle. Siempre buscando el pelo al huevo”, concluyó Simons.