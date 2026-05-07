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Buena noticia para las familias de parte de Gobierno: ANSES prepara un bono especial de $ 140.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo incremento en las asignaciones familiares para mayo de 2026, una actualización que impactará de forma directa en miles de hogares argentinos que dependen de estas prestaciones para afrontar gastos esenciales.

Buena noticia para las familias de parte de Gobierno: ANSES prepara un bono especial de $ 140.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo incremento en las asignaciones familiares para mayo de 2026, una actualización que impactará de forma directa en miles de hogares argentinos que dependen de estas prestaciones para afrontar gastos esenciales. Entre los beneficios más relevantes se encuentra la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), cuyo monto total superará los $141.000 en gran parte del país, consolidándose como una de las ayudas económicas más significativas del quinto mes del año.

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La medida forma parte del esquema de actualización dispuesto por el Gobierno nacional para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, especialmente frente al aumento sostenido del costo de vida. Este refuerzo económico apunta principalmente a personas gestantes sin empleo formal, trabajadoras informales, monotributistas sociales y empleadas domésticas, sectores históricamente más expuestos a situaciones de precariedad.

Un beneficio clave para personas gestantes en situación de vulnerabilidad

La Asignación por Embarazo constituye una herramienta de contención social destinada a garantizar ingresos mínimos durante el período de gestación. El programa está diseñado para acompañar económicamente desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento o interrupción del mismo.

ANSES deposita el 80% del beneficio de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se presenta la documentación correspondiente que certifica controles médicos y nacimiento. Esta modalidad busca asegurar el seguimiento sanitario de la persona gestante y del bebé.

En mayo de 2026, el esquema de pagos quedó definido de la siguiente manera:

Valor general para la mayoría de las provincias:

  • Monto total: $141.286
  • Cobro mensual directo (80%): $113.028,80
  • Monto retenido (20%): $28.257,20

Zona 1 o desfavorable:

Incluye provincias del sur argentino y regiones especiales como Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

  • Monto total: $183.672
  • Cobro mensual directo (80%): $146.937,60
  • Monto retenido (20%): $36.734,40

La diferencia regional responde al reconocimiento de mayores costos de vida en zonas desfavorables, donde los gastos vinculados a alimentación, transporte y salud suelen ser más elevados.

Programa SUMAR: requisito obligatorio para acceder al beneficio

Uno de los puntos fundamentales para obtener la AUE es la inscripción en el Programa SUMAR, una política pública de salud que garantiza controles médicos, vacunación y seguimiento integral del embarazo.

La inscripción en este sistema no solo habilita el cobro de la asignación, sino que también busca fortalecer el acceso a servicios sanitarios esenciales durante la gestación. De esta manera, el Estado vincula la asistencia económica con el cuidado preventivo de la salud materna e infantil.

Requisitos establecidos por ANSES para cobrar la AUE en mayo 2026

Las condiciones para acceder a esta prestación fueron ratificadas por el organismo previsional y contemplan varios criterios específicos:

Principales requisitos:

  • Tener un embarazo de 12 semanas o más
  • Ser:
    • Desocupada
    • Trabajadora informal con ingresos inferiores al salario mínimo
    • Monotributista social
    • Empleada de casas particulares
  • Ser argentina o naturalizada con DNI
  • Las personas extranjeras deberán acreditar al menos 3 años de residencia legal en Argentina
  • No contar con obra social, salvo excepciones contempladas
  • Estar inscripta en el Programa SUMAR
  • Presentar el Formulario PS 2.67, firmado por profesional médico

El cumplimiento de estos requisitos resulta indispensable para mantener la transparencia del sistema y dirigir los recursos a quienes realmente los necesitan.

Cómo se cobra el beneficio y qué ocurre después del nacimiento

Durante el embarazo, la beneficiaria percibe el 80% del monto mensual. Una vez producido el nacimiento y acreditados los controles sanitarios, ANSES libera el porcentaje retenido.

Posteriormente, muchas familias pasan automáticamente a recibir otras prestaciones, entre ellas:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación por Cuidado de Salud Integral

Esto permite que la asistencia estatal continúe durante los primeros años del niño, reforzando políticas de protección social.

Calendario oficial de pagos de mayo 2026 para AUE

ANSES también difundió el cronograma de pagos según terminación de DNI:

Fechas de cobro:

  • DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

Respetar estas fechas resulta fundamental para evitar demoras o confusiones al momento de acceder al dinero depositado.

El impacto social del aumento: alivio parcial frente a la inflación

Aunque el incremento representa una mejora importante para miles de beneficiarias, especialistas en economía social advierten que el refuerzo aún enfrenta el desafío de la inflación persistente.

El aumento permite una mayor cobertura de necesidades básicas como alimentación, controles médicos y medicamentos, pero muchas organizaciones sostienen que los costos asociados al embarazo y la crianza siguen siendo elevados.

Aun así, para numerosos hogares sin ingresos estables, la AUE representa una herramienta indispensable para atravesar una etapa crítica.

Un refuerzo económico que sostiene políticas de inclusión

La actualización de mayo 2026 refleja la continuidad de políticas orientadas a reducir desigualdades y ampliar la protección social de mujeres gestantes y familias vulnerables.

Más allá del aspecto económico, la Asignación por Embarazo funciona como un mecanismo de inclusión sanitaria y social, promoviendo controles médicos y fortaleciendo derechos básicos.

En un contexto económico complejo, este tipo de medidas cobra especial relevancia para sectores históricamente postergados.

Perspectivas para los próximos meses

Con la evolución de índices inflacionarios y ajustes periódicos, se espera que ANSES continúe aplicando actualizaciones en asignaciones familiares a lo largo del año.

Las beneficiarias deberán mantenerse informadas a través de canales oficiales para conocer futuras modificaciones, nuevos calendarios y posibles bonos extraordinarios.

El pago superior a $140.000 en mayo marca uno de los incrementos más destacados del año y reafirma la importancia de la asistencia estatal para miles de embarazadas en Argentina.

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