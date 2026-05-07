Cómo hacer para cobrar más de $480.000 de ANSES en mayo 2026

AUH por tres hijos: $339.084,72

$339.084,72 Tarjeta Alimentar: $149.425

$149.425 Total estimado: $488.509,72

Se trata de uno de los ingresos más altos dentro del esquema de asistencia social que administra ANSES.

Anses bono

También aumentan los montos por discapacidad

En los casos de AUH por discapacidad, los ingresos pueden ser todavía mayores. El monto neto por hijo con discapacidad ascenderá a $368.035,28 en mayo de 2026.

Esto significa que las familias que cobran AUH por discapacidad y además acceden a la Tarjeta Alimentar podrán superar ampliamente esos valores dependiendo de la composición familiar.

El aumento ya fue oficializado

La suba de la Tarjeta Alimentar fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Los nuevos montos se acreditarán automáticamente junto con el calendario habitual de pagos de ANSES y no será necesario realizar trámites extra para acceder al beneficio.