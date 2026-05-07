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Cómo hacer para cobrar más de $480.000 de ANSES en mayo 2026

Los nuevos pagos de ANSES para mayo llegan con cambios importantes y hay un grupo de beneficiarios que podría recibir uno de los montos más altos del año. Los detalles.

Cómo hacer para cobrar más de $480.000 de ANSES en mayo 2026

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Uno de los casos más destacados es el de los hogares con tres hijos, ya que la combinación de ambas prestaciones permitirá alcanzar montos que superan ampliamente los valores que se pagaban meses atrás.

Por un lado, la AUH para tres hijos tendrá un monto total de $339.084,72. A eso se suma la Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más, que desde mayo pasará a ser de $149.425 tras el aumento del 38% confirmado por el Gobierno.

Cuánto se cobra sumando AUH y Tarjeta Alimentar

Con ambas prestaciones combinadas, una familia con tres hijos podrá llegar a cobrar:

  • AUH por tres hijos: $339.084,72
  • Tarjeta Alimentar: $149.425
  • Total estimado: $488.509,72

Se trata de uno de los ingresos más altos dentro del esquema de asistencia social que administra ANSES.

Anses bono

También aumentan los montos por discapacidad

En los casos de AUH por discapacidad, los ingresos pueden ser todavía mayores. El monto neto por hijo con discapacidad ascenderá a $368.035,28 en mayo de 2026.

Esto significa que las familias que cobran AUH por discapacidad y además acceden a la Tarjeta Alimentar podrán superar ampliamente esos valores dependiendo de la composición familiar.

El aumento ya fue oficializado

La suba de la Tarjeta Alimentar fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Los nuevos montos se acreditarán automáticamente junto con el calendario habitual de pagos de ANSES y no será necesario realizar trámites extra para acceder al beneficio.

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