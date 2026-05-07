La Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para definir la validez de la reforma laboral

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había restituido la Ley laboral pero, días después, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó esa decisión y restituyó la vigencia plena de la Ley de Modernización Laboral, dejando sin efecto el fallo que había frenado parte de la normativa.

ate-reforma-laboral Una de las protestas contra la Reforma Laboral.

El planteo de la CGT

La CGT había argumentado que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.

El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados por la central obrera.

Con esta resolución, la Corte Suprema evitó intervenir de manera anticipada en el expediente y dejó que el proceso continúe por las vías judiciales ordinarias.