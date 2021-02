El descargo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico tras publicar sus chats privados: "Fue al juzgado a decir que no podía pagar la deuda"

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández y Matías Defederico volvieron a tener un duro cruce, esta vez por los útiles escolares de sus hijas. En medio de la alegría por la vuelta a clases de las pequeñas Charis, Bella y Francesca, los problemas escalaron a un nuevo nivel a través de las redes sociales.

"Al pelotudo del padre de mis hijas: las nenas no pueden esperar los libros se compran ahora. Por lo tanto si te podés ir de vacaciones, podés pagar de inmediato los 17 libros”, denunció en el primero de sus comentarios en Twitter.

Luego, Defederico publicó chats de WhatsApp que intercambió con la madre de sus hijas, desmintiéndola. "Miércoles 27 de enero, mientras seguía en el grupo del jardín, leí eso y me puse a disposición de ella, por los libros para las nenas. No tuve respuesta... Nunca dije no puedo", señala uno de los mensajes que Matías expuso en su red social.

Furiosa, Cinthia arribó a "Los Ángeles de la Mañana" muy molesta y disparó duro contra el futbolista, en un ida y vuelta explosivo con Ángel de Brito.

LEÉ TAMBIÉN: La pícara respuesta de Matías Defederico cuando le preguntaron si votaría a Cinthia Fernández como diputada

Ángel: Está furiosa Cinthia Fernández porque Matías Defederico la bombardeó por Twitter.

Cinthia: Ayer tuve dos reuniones de padres seguidas y este pibe lo terminó de coronar.

Ángel: ¿Fue a las reuniones?

Cinthia: Contame otro chiste, que está buenísimo. Me vine muy picante!

Ángel: ¿De qué te acusa? ¿De querer sacarle guita?

Cinthia: Dice que yo miento en el tema de los útiles escolares, y yo no mentí. Los útiles los tengo que comprar ahora porque empiezan (las clases) el lunes. Si se va tres veces de vacaciones en el lapso de tres meses, ¿por qué yo tengo que esperar al mes que viene? Se va de vacaciones, pero no tiene plata… Y me enteré que fue al juzgado a decir que no podía pagar la deuda que tenía conmigo. Como no tiene otra escapatoria que pagar, se va a ejecutar el embargo.