Diego Junior habló del vínculo que recompuso con Maradona: "Los cinco años vividos juntos no los olvidaré más"

Diego Junior se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona mientras estaba internado en Italia por coronavirus.

El joven italiano, hijo de Cristiana Sinagra, habló con la radio CRC Targato y contó cómo fue recomponer el vínculo con su padre, quien falleció a los 60 años.

“Se fue demasiado pronto, pero en el tiempo que compartimos fui feliz. Yo lo perdoné hace cinco años, cuando nos reunimos en Buenos Aires”, contó Junior.

Y destacó: “Precisé 29 años y medio para recuperar esta relación, los cinco años vividos juntos no los olvidaré más. No quería recriminarle el pasado y mantener inútiles rencores. Le dije a mi padre que quería construir un futuro juntos, desde cero”.

Y amplió sobre cómo se enteró la triste noticia: “El 25 de noviembre me costó dormir, estaba mirando la TV para pasar el tiempo y recibí la llamada de un amigo mío y de papá, un periodista español, que me dijo: ‘Diego no lo puedo creer’. Cuando me lo dijo, intenté comunicarme de inmediato con la Argentina. Nadie me respondió. Esto me tranquilizó por un lado, pensé que la noticia no era cierta, lo cual ya había ocurrido muchas veces. Después de algunos minutos me llamó mi esposa Nunzia y me lo confirmó”.

“Dios tiene los tiempos justos, soy muy religioso pero papá se fue muy pronto, demasiado, me gusta pensar igual que en el tiempo compartido fue feliz”, indicó sobre la temprana partida del astro.