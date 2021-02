Diego Moranzoni se hizo una intervención en la nariz en vivo: "soy otro"

Diego Moranzoni

Diego Moranzoni se animó a hacerse una intervención en su nariz en vivo para las redes sociales. El periodista fue a una esteticista y se colocó una inyecciones de acido hialurónico para cambiarle la forma.

La intervención duró apenas unos minutos y fue ambulatoria: así como llegó se fue pero con otro perfil. La doctora le colocó un poco de anestesia, lidocaína que es algo de acción inmediata pero no prolongada, para adormecer la zona y que no sintiera dolor.

El conductor de Crónica aseguró que no le dolía aunque si se escuchaba algún ruido de molestia en cada inyección. Recibió tres pinchazos y el resultado fue inmediato.

Al verse no dudó en asegurar que no se reconocía: "me cambió la nariz... soy otro", escribió y dijo en varias oportunidades al ver el resultado.