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Aguinaldo de junio 2026: quiénes lo cobran, qué día y cómo calcularlo

Se acerca la fecha de cobro del primer Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que llegará antes de las vacaciones invierno.

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Se acerca la fecha de cobro del primer Sueldo Anual Complementario

Se acerca la fecha de cobro del primer Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que llegará antes de las vacaciones invierno.

En junio se abona la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo de mitad de año. Se trata de un ingreso extra correspondiente al primer semestre, que según la Ley de Contrato de Trabajo les corresponde a los trabajadores en relación de dependencia y a jubilados y pensionados.

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El aguinaldo se divide en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre correspondiente.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de junio de 2026 y quiénes lo cobran?

aguinaldo

La fecha límite legal para el pago es el 30 de junio de 2026. La normativa contempla además un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles para su acreditación.

Cobran el aguinaldo:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Personal de casas particulares registrado.
  • Trabajadores rurales.
  • Jubilados y pensionados, que lo perciben junto con el haber mensual según el calendario de pagos definido por ANSES de acuerdo con la terminación del DNI.

En tanto, quedan excluidos los trabajadores informales o no registrados, los monotributistas sin empleados a cargo y los trabajadores autónomos.

Cómo se calcula el aguinaldo en 2026

aguinaldo2026

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración bruta mensual percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio.

Para quienes trabajaron los seis meses completos, el cálculo es simple: mejor sueldo ÷ 2

En cambio, quienes no trabajaron todo el semestre cobran un monto proporcional al tiempo cumplido. En esos casos, la fórmula es la siguiente: (mejor sueldo ÷ 12) × meses trabajados.

El cálculo proporcional también puede realizarse tomando en cuenta los días efectivamente trabajados.

Ejemplo con una mejor remuneración de $1.000.000

  • Si trabajó los seis meses completos: cobra $500.000 de aguinaldo.
  • Si trabajó cuatro meses: cobra $333.333.

Qué pasa si no se cumplen los plazos de pago del aguinaldo

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos, puede enfrentar sanciones y la obligación de abonar intereses por los días de demora.

Además, los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente el pago adeudado, lo que podría incluir intereses y costas en caso de avanzar a una instancia judicial.

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