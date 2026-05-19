Aguinaldo de junio 2026: quiénes lo cobran, qué día y cómo calcularlo

Cobran el aguinaldo:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.

Personal de casas particulares registrado.

Trabajadores rurales.

Jubilados y pensionados, que lo perciben junto con el haber mensual según el calendario de pagos definido por ANSES de acuerdo con la terminación del DNI.

En tanto, quedan excluidos los trabajadores informales o no registrados, los monotributistas sin empleados a cargo y los trabajadores autónomos.

Cómo se calcula el aguinaldo en 2026

aguinaldo2026

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración bruta mensual percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio.

Para quienes trabajaron los seis meses completos, el cálculo es simple: mejor sueldo ÷ 2

En cambio, quienes no trabajaron todo el semestre cobran un monto proporcional al tiempo cumplido. En esos casos, la fórmula es la siguiente: (mejor sueldo ÷ 12) × meses trabajados.

El cálculo proporcional también puede realizarse tomando en cuenta los días efectivamente trabajados.

Ejemplo con una mejor remuneración de $1.000.000

Si trabajó los seis meses completos: cobra $500.000 de aguinaldo.

Si trabajó cuatro meses: cobra $333.333.

Qué pasa si no se cumplen los plazos de pago del aguinaldo

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos, puede enfrentar sanciones y la obligación de abonar intereses por los días de demora.

Además, los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente el pago adeudado, lo que podría incluir intereses y costas en caso de avanzar a una instancia judicial.