Marcha Federal en defensa de la Salud Pública: gremios y trabajadores se movilizan contra el ajuste del Gobierno

Qué reclaman los trabajadores de la salud

Entre los principales reclamos aparecen la falta de recursos en centros de salud, las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, y el deterioro de distintos programas sanitarios nacionales.

Desde distintos sectores del sistema público advirtieron además que la demanda aumentó en los últimos meses debido a la cantidad de personas que dejaron de atenderse mediante obras sociales o prepagas por el incremento de costos en el sector privado.

Además de la protesta central en Buenos Aires, también habrá movilizaciones y actividades en distintas provincias del país. En algunos distritos, gremios estatales y asociaciones médicas anunciaron paros y medidas de fuerza en hospitales públicos.

Axel Kicillof respaldó la Marcha Federal de Salud

En la previa de la marcha, el gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó la convocatoria y confirmó que desde la provincia movilizarán hacia la Ciudad de Buenos Aires para participar de la protesta.

Junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el mandatario provincial cuestionó las políticas sanitarias del Gobierno nacional y alertó sobre la situación de los hospitales públicos.

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Kreplak, por su parte, aseguró que algunos centros de salud del conurbano bonaerense ya registran altos niveles de ocupación en terapia intensiva y advirtió que el sistema sanitario “está funcionando al límite” frente al incremento de la demanda y la reducción de recursos.

Además, remarcó que el deterioro sanitario “ya se empieza a ver en la atención cotidiana”.