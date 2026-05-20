En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Salud
Ministerio de Salud
Reclamo

Marcha Federal en defensa de la Salud Pública: gremios y trabajadores se movilizan contra el ajuste del Gobierno

La protesta con movilización desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo contará con la participación de sindicatos, médicos, residentes y organizaciones sociales.

Banner Seguinos en google DESK
Marcha Federal en defensa de la Salud Pública: gremios y trabajadores se movilizan contra el ajuste del Gobierno

Marcha Federal en defensa de la Salud Pública: gremios y trabajadores se movilizan contra el ajuste del Gobierno

Organizaciones sindicales, trabajadores de hospitales públicos, asociaciones médicas y colectivos vinculados al sistema sanitario convocaron para este miércoles a una nueva Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para reclamar contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Leé también Residentes del Garrahan en A24: entre lágrimas le pidieron a Milei un salario digno y apoyo a la salud pública
Residentes se dirigieron a Milei para pedir una recomposición salarial (Foto: captura)

La movilización principal se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y comenzará a las 13 horas desde la sede del Ministerio de Salud de la Nación con destino a Plaza de Mayo. Según informaron los organizadores, participarán gremios del sector sanitario, la CTA Autónoma, residentes, estudiantes y distintas organizaciones sociales.

La convocatoria se desarrollará bajo la consigna “La salud no puede esperar” y apunta a visibilizar el impacto de los recortes presupuestarios sobre hospitales públicos, programas nacionales y prestaciones esenciales.

marcha salud

Qué reclaman los trabajadores de la salud

Entre los principales reclamos aparecen la falta de recursos en centros de salud, las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, y el deterioro de distintos programas sanitarios nacionales.

Desde distintos sectores del sistema público advirtieron además que la demanda aumentó en los últimos meses debido a la cantidad de personas que dejaron de atenderse mediante obras sociales o prepagas por el incremento de costos en el sector privado.

Además de la protesta central en Buenos Aires, también habrá movilizaciones y actividades en distintas provincias del país. En algunos distritos, gremios estatales y asociaciones médicas anunciaron paros y medidas de fuerza en hospitales públicos.

Axel Kicillof respaldó la Marcha Federal de Salud

En la previa de la marcha, el gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó la convocatoria y confirmó que desde la provincia movilizarán hacia la Ciudad de Buenos Aires para participar de la protesta.

Junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el mandatario provincial cuestionó las políticas sanitarias del Gobierno nacional y alertó sobre la situación de los hospitales públicos.

kicillof

Kreplak, por su parte, aseguró que algunos centros de salud del conurbano bonaerense ya registran altos niveles de ocupación en terapia intensiva y advirtió que el sistema sanitario “está funcionando al límite” frente al incremento de la demanda y la reducción de recursos.

Además, remarcó que el deterioro sanitario “ya se empieza a ver en la atención cotidiana”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Salud Ministerio de Salud Reclamo
Notas relacionadas
Marcha Universitaria: miles de docentes y estudiantes reclamaron en Plaza de Mayo por financiamiento
Marcha Universitaria: un reclamo masivo en Plaza de Mayo para que se cumpla con la ley de financiamiento
Hígado graso: cómo detectarlo y qué hacer para revertirlo a tiempo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar