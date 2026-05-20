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AUH de ANSES en junio: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

Se oficializó el procedimiento administrativo para destrabar el subsidio educativo extraordinario destinado a los menores escolarizados. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite que los titulares de la AUH validen la regularidad académica mediante canales virtuales para percibir el plus escolar.

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AUH de ANSES en junio: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

AUH de ANSES en junio: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantendrá operativa la recepción de certificados para habilitar la liquidación de la Ayuda Escolar Anual de 2026. Dentro del marco de las asignaciones de ANSES en junio, se informa que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que no percibieron el pago automático en el inicio del ciclo lectivo pueden regularizar su situación de forma remota.

Leé también AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio
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El programa que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga una suma no remunerativa de $85.000 por cada menor a cargo. Se confirma que el extra de las asignaciones de ANSES en junio funciona como un soporte financiero directo para amortiguar los costos de materiales pedagógicos, indumentaria y calzado de los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

¿Cómo gestionar el Formulario PS 2.68 ante la ANSES?

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AUH de ANSES en junio: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

Se informa que el trámite para el cobro de este plus de las asignaciones de ANSES en junio es digital y gratuito. El titular de la AUH debe descargar el certificado escolar desde el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, presentarlo en el establecimiento educativo para la firma de las autoridades y luego cargar una imagen nítida en la web del organismo.

Se establece que una vez procesada y validada la documentación por el sistema informático de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la orden de pago de los $85.000 se emite para el próximo calendario disponible. El depósito extraordinario se realiza directamente en la caja de ahorros donde el beneficiario percibe mensualmente la Asignación Universal por Hijo.

¿Qué condiciones rigen para los beneficiarios de la AUH?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige que los menores tengan entre 45 días y 17 años inclusive, y asistan a instituciones de enseñanza oficial. Para el universo de las asignaciones de ANSES en junio vinculadas a hijos con discapacidad, el organismo previsional no impone un límite de edad máximo para el acceso al subsidio educativo.

Se informa que en estos casos especiales, el pago de la Ayuda Escolar Anual se destraba presentando la constancia de asistencia a centros de rehabilitación, talleres de formación laboral o escuelas especiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda conservar el comprobante de carga digital que genera la plataforma como resguardo técnico ante eventuales demoras en la liquidación.

¿Cómo queda el valor bruto de la AUH de ANSES en junio?

Se establece que el haber mensual base por hijo se reconfigura en $144.959,44 tras la movilidad del 2,6%, liquidándose de forma paralela a las órdenes de pago autorizadas por escolaridad.

¿Dónde verificar si el subsidio escolar ya fue liquidado?

Se informa que los beneficiarios de las asignaciones de ANSES en junio pueden monitorear el estado de su trámite en el portal Mi ANSES, dentro del apartado destinado a las liquidaciones por hijo.

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