Diego Ramos reconoció que se peleó con Agustín Sierra: "Me enojé"

Diego Ramos Cachete Sierra

Diego Ramos reconoció que tuvo una pelea verbal con Agustín "Cachete" Sierra hace unos días.

Ambos comparten el elenco de “Sex Virtual” y el actor confesó en "Confrontados", El Nueve, que mantuvieron una discusión durante una grabación del ciclo “Mamushka”.

“¿Es verdad que tuviste una peleíta bastante fuerte, subida de tono, con Cachete durante una grabación de Mamushka?”, indagó Pampito.

Y Ramos respondió: “No fue subida de tono ni nada, pero sí me enojé porque sopló una respuesta”.

"Pero, además, si no hubiera soplado esa respuesta yo ganaba, iba a la Mamushka y me podía ganar un montón de plata... ¿Entendés?”, agregó el actor.

Diego remarcó que tiene una cuestión personal con la “gente mulera”: “Es una cosa mía pero, más allá de la plata o no, a mí no me gusta hacer trampa en nada. Yo fui a divertirme. Y él es compañero mío, por supuesto que no pasa nada".

"Pero me enojé en ese momento y le se dije. Como un tío, porque yo puedo ser el tío grande de Cachete”, remarcó el actor.