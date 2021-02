Duro cruce en Twitter entre Luciana Salazar y Fernando Iglesias: "Decime tontita que me excita"

Luciana Salazar y Fernando Iglesias

De forma inesperada se dio un cruce entre Luciana Salazar y el diputado Fernando Iglesias que pertenece al bloque de Cambiemos.

“Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, publicó la modelo en su cuenta de Twitter.

Y Fernando Iglesias: “Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana”.

Tweet de Fernando Iglesias

La rubia no se quedó callada y salió con los tapones de punta: “Cómo te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita”.

Decidido a finalizar el cruce, el diputado referente de Cambiemos no quedó mudo. “Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos”, le contestó a Luli.