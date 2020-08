El enojo público de Gianinna Maradona: "¿Alguien me puede explicar con qué vara se mide?"

Gianinna Maradona

Instagram tiene cierta arbitrariedad difícil de comprender. Está claro que Benjamín Agüero no tiene la edad que la red social requiere para ser usuario pero hay miles de fakes con su nombre y otros tantos menores, hijos de famosos, que poseen cuentas verificadas.

Es por eso que su mamá, Gianinna Maradona, salió a mostrar enojada la decisión de la red social de cerrarle la cuenta al nieto de Maradona.

Storie de Gianinna Maradona

“No tienes edad suficiente para usar Instagram. Eliminaremos tu cuenta porque indicaste que eres menor de 13 años. Pueden descargar tus datos para tener una copia del contenido que compartiste en Instagram. Si cometiste un error, puedes apelar esta decisión para avisarnos”, fue el mensaje que le enviaron al hijo del Kun.

Enojada, Gianinna preguntó: "No me cierra algo...¿Alguien me puede explicar con qué vara se mide esta red social? No se lo dejan usar a Ben, pero ¿sigue abierto? Miles de nenes (hijos de famosos) tienen ig pero, ¿sólo se lo cierran a él?".

"Tenía cuenta privada también y se la cerraron... Como se puede ver en la biografía dice que se la chequeamos nosotros (sus viejos). Hasta me dijeron que sí o sí nos @...Dale, re que igual no sirvió de nada...", añadió.

"Me excede explicarle algo que no tengo ni idea ni como empezar... (No pienso justificar con "la vida es injusta") Y lo peor de todo es que las cuentas que denunciamos, porque se hacen pasar por Ben, siguen abiertas y pasaron al límite de escribirle a los amigos de mi hijo (que tienen su misma edad por cierto)", se explayó la hija de Maradona.