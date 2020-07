Entrevista a "Las chicas del cable": "Queríamos hacer un final que deje a la serie en lo más alto y lo logramos"

Hablamos con Blanca Suárez (Lidia) y Denisse Peña (Sofía) de "Las chicas del cable"

Blanca Suárez y Denisse Peña, dos de las protagonistas de "Las chicas del cable", hablaron desde España con A24.COM sobre la temporada final de la serie de Netflix, que llega el 3 de julio a la plataforma. En diálogo con este medio, las actrices hablaron sobre sus expectativas, la despedida de sus personajes Lidia y Sofía, respectivamente, y más detalles del gran cierre de la historia.

La última parte de la historia se inicia siete meses después del final de la primera parte de la quinta temporada en una España convulsionada y revuelta. Lidia sufre la venganza de Carmen en un centro de reeducación, mientras Francisco y sus amigas la buscan desesperadamente. El lema que mueve a Lidia, Marga, Carlota y Óscar es “No es por nosotras, es por todas”.

- ¿Cómo están viviendo estos días previos al estreno de la temporada final?

Blanca Suárez: "Estamos nerviosos pero sobre todo contentos de poder mostrar estos últimos capítulos, cada historia tiene un final; puede ser feliz, triste o amargo depende con qué ojos se mire. Creo que todos nos sentimos muy afortunados de haber participado en esta serie pero también contentos de cerrar un poco el círculo y el ciclo de "Las chicas del cable". Sabíamos que en algún momento el final tenía que ocurrir y no estábamos dispuestos a dejar que la serie se apagara poco a poco, queríamos dejarla en lo alto y hacer un final que dejase a la gente impactada y bueno, desde mi punto de vista, creo que lo conseguimos".

Lidia en la última temporada de "Las chicas del cable".

- Sofía es uno de los personajes más nuevos, se sumó en la primera parte de la quinta temporada, ¿cómo fue el armado del personaje y la adaptación con el resto del elenco?

Denisse Peña: "Cuando empecé a trabajar en el personaje el director de la serie me dijo que el personaje se basaba mucho en Lidia y en Ángeles, y que esa personalidad tan fuerte que tenía Sofía era por ellas. Sofía es la hija de Ángeles, que se escapó de su casa y volvió a España para luchar en la guerra. Mi entrada a la serie fue muy buena, tuve una acogida muy buena, me sentí muy a gusto trabajando con todos, tanto con el equipo como con Blanca [Suárez] y el resto de los compañeros".

Carlota, Óscar, Marga, Felipe y Sofía en una carrera de caballos.

- Esta temporada comienza con Lidia presa, de nuevo cara a cara con Carmen (Concha Velasco), la villana de la serie que no para de ponernos nerviosos y darnos dolores de cabeza, ¿es este uno de los momentos más difíciles de Lidia en la serie?

BS: "Es uno de los momentos más difíciles, pero tenés que tener en cuenta que eso es el principio de los capítulos finales, lo que quiere decir que si esto es difícil e impactante, el final de la serie le da mil vueltas. Empezamos fuerte para acabar todavía más fuerte, pero evidentemente durante todos los capítulos sigue existiendo este enfrentamiento y conflicto entre Lidia y Carmen que se hace poco a poco extensible a todo el entorno de Lidia y a sus amigas, las chicas del cable, a Sofía, a Francisco, a todos".

Lidia en la cárcel.

- Vuelvo a Denisse. Además de la faceta luchadora y fuerte de Sofía, nos mostraste una faceta de amor, una faceta romántica con Felipe, ¿los vamos a volver a ver juntos?

DP: "Bueno, va a haber amor, lo que pasa es que el amor de Sofía y Felipe era un amor adolescente, un primer amor y en los primeros amores pues... Sofía va a sufrir mucho. Le va a tocar sufrir. En la primera parte de la última temporada estaban en una guerra y escapando, Y creo que en esta segunda parte lo tienen todavía más difícil."

Sofía y Felipe en la temporada final de "Las chicas del cable".

- Si tuvieran que definir en una sola palabra a sus personajes en esta temporada final, ¿qué palabra elegirían?

BS: "Wow, qué difícil. Yo creo que elegiría la palabra valiente. Aunque siempre, a lo largo de toda la serie lo fue, pero creo que todas las chicas en esta temporada tienen momentos de una valentía extrema".

DP: "Para Sofía diría que dispuesta, dispuesta a todo, a ayudar, a colaborar con las chicas del cable, a todo".

Sofía y Felipe en la temporada final de "Las chicas del cable".

La última, ¿qué es lo que más van a extrañar de sus personajes?

BS: "No sé si va a haber una cosa concreta y única que eche de menos de Lidia, creo que va a ser un poco el conjunto y creo que incluso va más hacia lo personal que a lo profesional. Pasamos casi cuatro años viviendo esta aventura con este grupo de chicas, el resto del reparto y el equipo técnico y creo que eso es lo raro, cambiar de proyecto y cerrar esa puerta, pasar de página y pensar que eso ya se acabó, que ya no nos volveremos a encontrar en el rodaje. Somos una familia, son muchas, muchas horas que pasamos juntos y nos terminamos conociendo muy bien. Había veces que simplemente con miradas nos terminábamos entendiendo, todo eso fue muy bonito".

DP: "Yo estuve muy poquito tiempo en la serie, me hubiese gustado poder estirar más a Sofía y sacar más cosas de ella. En el rodaje lo pasé muy bien y me sentí una más, me sentí comprendida. Me reí muchísimo y voy a extrañar esos momentos, cuando estábamos comiendo con las chicas o algo así en el catering, más que cosas puntuales del personaje porque ya te digo que estuve muy poquito, lo disfruté pero me gustaría haberlo podido disfrutar un poquito más".

Marga, Carlota y Óscar.

Esta última temporada de "Las chicas del cable" retoma la historia siete meses después del final anterior, en una España en dictadura. Lidia sufre la venganza de Carmen en un Centro de Corrección, mientras Francisco y sus amigas la buscan. Gracias a la ayuda de otras presas, Lidia es capaz de escapar y el grupo se reúne de nuevo… Hasta que Carmen encuentra la mejor manera de castigar a Lidia: capturar a sus amigas mientras ella queda fuera, sabiendo por lo que sus compañeras van a pasar. Pero esta vez algo cambió en Lidia, su plan no será solo liberar a sus amigas, sino a todas las mujeres presas, para ayudarlas a escapar de la dictadura y emigrar a América del Sur.

La serie está protagonizada por Blanca Suárez (Lidia), Nadia de Santiago (Marga), Ana Polvorosa (Óscar), Ana Fernández (Carlota), Denisse Peña (Sofía), Concha Velasco (Doña Carmen), Yon González (Francisco) y Nico Romero (Pablo). La temporada final contará con 5 episodios que estarán disponibles en Netflix el 3 de julio.