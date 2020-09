Estelita descubrió que Alejandro Sergi y Juliana Gattas de Miranda! tuvieron un romance

Ale Sergi

En medio de la charla con Estelita, Ale Sergi y Juliana Gattas (Miranda) reconocieron que algo pasó entre ellos pero que jamás se confundieron.

"¿Nunca se confundieron las cosas y se comieron el estofado entre ustedes?", preguntó Estelita, a lo que ambos se sorprendieron y contestaron con cierta ironía.

"Confundirnos, no! Fue con seguridad, lo hicimos a consciencia", expresaron los Miranda.

Y los fanáticos de la banda saben que la historia de amor de los chicos fue anterior al nacimiento de la agrupación.

"Nosotros fuimos pareja cuando nos conocimos, nosotros nos conocimos y estuvimos en pareja unos seis meses, en ese momento no existía Miranda como grupo, nos conocimos, como que nos fascinamos pero claro, no era que teníamos que ser novios sino ser un grupo, al principio sí, sentimos que algo había, alguna conexión había, lo primero que hicimos fue eso, pero más luego hicimos el grupo y en verdad fue un buen comienzo, porque al menos nosotros eso ya lo tuvimos claro en toda la carrera del grupo, por eso también pudimos bromear y hacer estas cosas como las que ahora aparecen, podemos jugar, no estamos comprometiendo nada, todo tiene que ver con la tapa del disco y el arte del álbum, pero personalmente ya no somos novios, somos muy amigos y casi hermanos", contaron en otra charla.