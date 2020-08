Esther Goris

Esther Goris contó por qué no aceptó la propuesta de "Sex" que le hizo José María Muscari.

El director teatral contactó a la actriz y le propuso sumarse a su osada propuesta artística.

No obstante, Goris en charla con "Intrusos", América, explicó los motivos por los que prefirió no aceptar el ofrecimiento.

Esther Goris

"Por qué cuando las mujeres hacemos un desnudo no pasa nada, simplemente se admira la belleza, y cuando se desnuda un varón hay todo un problema", reflexionó la actriz.

Esther contó que charló con Muscari para sumarse al espectáculo pero finalmente no aceptó.

Y agregó: "Gloria (Carrá) está desnuda con su guitarra y su voz y a mí no me parece pornografía, me parece una delicia. Nada más por lo que sugería me iba a dar vergüenza".