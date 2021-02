Evelyn Von Brocke: "Intrusos es un emblema de dos décadas, estoy feliz"

Evelyn von Brocke

Evelyn von Brocke se incorpora este lunes al ciclo "Intrusos", América, y compartirá panel con Marcela Baños, Paula Varela y Virginia Gallardo.

En charla con PrimiciasYa.com, Evelyn contó cómo vive las horas previas a su debut en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Estoy feliz de comenzar esta nueva etapa en un programa como Intrusos, emblema de dos décadas, una marca registrada de América", indicó.

Y añadió: "Acompañando hoy a Adrián Pallares con el cual ya trabajé anteriormente y Rodrigo Lussich que también nos fuimos cruzando profesionalmente. Agradecida a Jorge Rial que en diciembre me llamó para que lo acompañara".

"Acá estamos todos en equipo para salir a acompañar al público. Feliz de volver a mi nueva y antigua casa! años en Acoso Textual y Ponele la Firma!", explicó emocionada.

Y agregó sobre lo que significa sumarse a un programa histórico de la grilla del canal de Palermo: "Significa que cuando me retire de la tele estuve con los mejores. Un desafío nuevo, si no me hubiera ido de otros lados hoy no podría disfrutar este desafío. ¡Estoy donde quiero estar, yo quería estar en Intrusos!".