Explosiva definición sobre la polémica final de "Bake Off": "Damián es peor pastelero que Samanta"

Bake Off

En en “Intrusos” (América) continuaron hablando del polémico certamen de pastelería de Telefe “Bake Off” que terminó el domingo pasado con la descalificación de Samanta Casais y premiando como el mejor pastelero amateur a Damián Pier.

En una entrevista con Alejo Lagouarde, campeón en 2015 del programa "MasterChef", se le consultó qué opinaba sobre lo sucedido en el ciclo de Paula Chaves y dijo: “Desde que vi Bake Off nunca vi nivel, si había algún profesional la verdad es que se disimuló muy bien. No vi a nadie con tintes de profesionalismo, fueron todos muy malos, realmente se parecían a mi sobrino cocinando. Lo profesional no lo vi”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Yo ahora medio que la estaría defendiendo a Samanta. Ella vendía tortas en un emprendimiento familiar y estoy seguro que los demás participantes también vendían tortas desde su casa a conocidos, y a no tan conocidos. ¿Cuántas tortas hay que vender para ser para ser profesional? Yo creo que Samanta no era profesional”.

Con respecto al polémico final Lagouarde dijo: “La producción dio un manotazo de ahogado para dejar contento al país. Creo que tendrían que haber hecho todo el reality de vuelta. Legalmente se lo merecía Damián. Pongo muy en duda el profesionalismo de Samanta. No es que quiera menospreciarlos ni nada, pero muchos de ustedes quizá hayan comprado en una pastelería profesional un postre o una torta y nada se asemeja a lo que presentaban los participantes de Bake off”.

Por último, Alejo chicaneó a Samanta: “Nunca se mostró como una profesional. De hecho, la torta que Samanta hizo en la final, si bien no me dedico mucho a ese tipo de pastelería, yo la habría hecho diez veces mejor y no me dedico a eso. Pasa que Damián era peor que Samanta”.