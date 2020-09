Fátima Flórez reveló su verdadero nombre y contó quién y cómo se lo cambió

Fatima Florez

Fátima Flórez se animó a sumarse al programa de "Estelita en casa", el ciclo de Jey Mammon que se puede ver todas las madrugadas por América.

La artistas por supuesto que hizo a algunos de sus personajes, como a Susana Giménez que le sale espléndida incluso se acordó de cuando quiso cocinar para las redes, cortó una cebolla y al estar podrida decidió no hacer más nada.

Pero, una de las cosas más llamativas que reveló en la nota con Estelita es que su verdadero nombre no es Fátima sino María Eugenia. "Ya hace tanto tengo Fátima que ya soy Fátima", comenzó asegurando la rubia que admitió que no es su verdadera identidad.

"Mi familia, mi mamá me dice Fátima, todo el mundo. Igual mo nombre también me encanta", dijo entonces Estelita le preguntó de dónde salió ese nombre. "Mi marido Norberto, ni bien me conoció es como que dijo... nació eso, viste esas cosas mágicas que no las podes explicar", indicó de forma sorprendente.

"Un día me fui a acostar con mi nombre y al día siguiente me levanté con otro", reveló entre risas y contó que a Norberto lo conoció en Perú y él le dijo que ella iba a ser muy famosa.