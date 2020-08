Federico D'Elía cuestionó el silencio de la Asociación de actores por la falta de trabajo del gremio

Federico D´elia

No son tiempos fáciles para nadie, desde el 20 de marzo que rige la cuarentena obligatoria por coronavirus, muchas personas no pueden trabajar y han dejado de percibir ingresos.

Una de las primeras actividades que se frenó fue la actuación, por el estrecho contacto físico que eso requiere, y los cinco meses de inactividad complicaron demasiado el bolsillo de los artistas.

Por eso, más de 2.600 actores y representantes de la cultura hicieron una Carta Abierta en la que pidieron que, si no los dejan trabajar, al menos les den un apoyo económico y les suspendan algunos impuestos.

“Con lo de la carta no participé ni me invitaron a firmar, no es un reproche tampoco. La leí, pero no la analicé demasiado, me parece que hay muchas cosas que en este momento es lógico que se pidan. Y me parece que esa carta la tendría que haber encabezado la Asociación Argentina de Actores, me llama la atención su ausencia”, cuestionó Federico D´Elia ante la postura de la entidad que preside Alejandra Darín al programa de radio "Mosquita muerta".

“A mí me parece que no nos dicen nada por una cuestión ideológica, para no molestar al Gobierno. Hay que pensar en los actores, en todos. Cuando pedimos trabajar y si pedimos ser esenciales, es difícil tipificar qué es esencial o no, pero nosotros necesitamos trabajar”, aseguró.

“El Gobierno va a decidir cuándo empezamos. Pero sí tenemos que empezar a laburar en el protocolo: cuando empecemos lo tenemos que tener ya listo y esto es lo que siento que no se está haciendo para agilizar”, dijo ante hasta la falta de presentación de ese tan importante requisito.

“Actores sabe cuál es mi posición, sí me preocupa que no es una cuestión de amigos y enemigos, porque somos uno. Yo no los tengo como enemigos, hay gente que está ahí adentro que quiero mucho. Pero de esta gestión me diferencio mucho y me gusta diferenciarme”, dijo y agregó: “Muchas veces nos vemos perjudicados por la política y, si bien mete la cola por demás, somos nosotros más papistas que el Papa. Ojalá que esto no termine en una pelea”.