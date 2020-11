Fernando Burlando sigue defendiendo a Lola Latorre: "Me duele que la critiquen"

Fernando Burlando

Fernando Burlando se refirió a la situación de Lola Latorre y explicó los pasos a seguir. La hija de Yanina y Diego Latorre fue sancionada cuando, según declaró, fue a buscar a una amiga a una fiesta clandestina.

En una nota con “Por si las moscas” (La Once Diez), Burlando aclaró que “hay que ver si el juez decide citar a Lola. Ella fue a buscar a una amiga, no estaba ahí. De todos modos, hasta qué punto merece una sanción si ya estaba contagiada. Me duele que la critiquen"

"Lola paga la fama de Yanina, ella es una número uno en lo que hace y a veces disgusta mucho", añadió el abogado sobre la situación de la joven.

Lola Latorre

“Lo que hicieron está mal, pero para entender la decisiones, hay que mirar la edad que tiene. A ella la castigan también por tener una mamá exitosa y hay muchos a los que no les gusta lo que hace", remarcó el letrado.

Para último, Fernando Burlando aclaró que "el límite a la libertad de expresión debe ser el mal gusto, y por supuesto el delito. Me encanta escuchar diferentes voces, opiniones y expresiones".