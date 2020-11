Lola Latorre: "Nunca fui como invitada a la fiesta, lo que hice fue de boluda"

Lola Latorre

Tras la imputación de Lola Latorre por su participación en una fiesta clandestina en Mercedes, la joven decidió romper el silencio este lunes en "LAM" (El Trece).

La participante del "Cantando 2020" aclaró que si bien sabía de la existencia de la fiesta con antelación, nunca pensó en asistir aunque entiende que cometió un error.

"Mi amiga me llamó para que la fuera a buscar. Sabía que la fiesta se iba a hacer, nunca fui como invitada sino que lo hice de boluda, para buscar a mi amiga. Una inconsciente, no sé en qué estaba pensando pero pensé que iba a buscarla y volvía", señaló.

Lola Latorre

"Cuando yo llegué, ya estaba la policía, había como 12 patrulleros pero no me bajé del auto. Busqué a mi amiga y nos dicen que la única manera de salir de ahí era dando mis datos, cosa que hice. No me escapé ni nada de lo que se está diciendo...", agregó.

Luego, cuando Ángel de Brito le consultó por qué no le dijo a su amiga que volviera en un Uber, ella dijo: "No lo sé... no lo pensé. Una boluda. De hecho no le dije nada a mis papás... salí de madrugada sin decirles nada y recién se los conté al otro día".

Por otro lado, sobre la posibilidad de quedar fuera del "Cantando", señaló: "Me muero si pasa eso porque es mi trabajo y amo estar ahí. Voy hacer fuerzas para que no me echen".