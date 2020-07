Filipa, la hija de Paula Chaves, nació el mismo día que Jazmín de Grazia

Paula Chaves

En la noche del sábado 4 de julio Paula Chaves dio a luz a Filipa, su tercer hijo con Pedro Alfonso. Ambos ya eran padres de Olivia y Baltazar.

Según informó Gente, la beba pesó 4,600 kilos y el parto fue alrededor de las 23 horas del sábado en el sanatorio de la Trinidad de Palermo de manera natural.

Paula Chaves

Desde Instagram, Pedro le dio la bienvenida a su hija: "Bienvenida Fili! Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices".

Lo cierto es que el destino quiso que la tercera hija de la modelo y conductora naciera el mismo día que su amiga Jazmín de Grazia, quien falleció en febrero de 2012 a los 27 años.

Paula y Jazmín fueron grandes amigas y desde las redes la conductora suele recordarla en cada fecha especial.

Paula Chaves

El destino quiso que su hija Filipa naciera el mismo día en que en 1984 nacía su querida y recordada amiga del medio.

Incluso hace unos meses Chaves confesó que se le aparecía Jazmín en sus sueños.

“Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho (a Jazmín). Ella se me aparece en sueños, y yo cuando sueño con ella siempre llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”, comentaba en el ciclo "Quién quiere ser millonario".