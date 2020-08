Flor Jazmín Peña se quebró al hablar de algunos comentarios que recibe: “Es muy violento lo que hacen"

Flor Jazmín Peña

Flor Jazmín Peña rompió en llanto por los comentarios de haters en un video que compartió en Instagram.

Es por los comentarios que recibe donde la corrigen por cómo usar el término de discapacidad cuando su hermana Rocío, tres años menor que ella, tenía el síndrome Rubinstein Taybi y un importante retraso madurativo.

La campeona del "Bailando 2019" se mostró muy angustiada por estos comentarios que recibe desde las redes.

"Hace unos días recibí unos mails de una ONG que se llama Puentes de luz. Ellos me piden que difunda un evento, que se hace de forma virtual y sin fines de lucro para aquellos hermanos con personas con discapacidad, para que puedan compartir, para encontrar otros pares y sentirse más acompañado", comenzó Jazmín Peña.

Flor Jazmín Peña

Y siguió quebrada: "Estuve 40 minutos para grabar las historias anteriores sin llorar para mostrarme llorando ahora, pero lo que me importa decir es que cada vez que hablo de discapacidad en redes siempre aparece alguna que otra persona corrigiéndome, cómo se dice bien el término, personas con capacidades especiales, que esto y que lo otro".

"Es muy violento que vengan a explicarle a un familiar de una persona con discapacidad lo que es la discapacidad. Es muy violento. Diríjanse con respeto. Yo ya no me fumo una, voy te bloqueo y me importa un huevo. Pero hay personas que no tienen la capacidad de decir 'me estás ofendiendo'. No ofendan. Sean cuidadosos", expresó Flor conmovida.