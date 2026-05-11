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"Mienten sin vergüenza", el cruce del vicerrector de la UBA con el Gobierno en la antesala de la marcha federal universitaria

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó al Gobierno nacional en medio de la disputa por el financiamiento universitario y acusó al subsecretario Alejandro Álvarez de “mentir sin vergüenza”.

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El cruce ocurrió horas antes de una nueva marcha federal universitaria convocada para este martes en Plaza de Mayo. (Foto; archivo).
El cruce ocurrió horas antes de una nueva marcha federal universitaria convocada para este martes en Plaza de Mayo. (Foto; archivo).
Leé también La advertencia de la UBA por la falta de fondos: uno de sus principales servicios podría dejar de funcionar
La UBA denunció falta de fondos y advirtió que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar. 

En la antesala de una nueva marcha federal universitaria que tendrá lugar mañana a las 17 en Plaza de Mayo, Yacobitti cruzó en redes sociales al subsecretario de Políticas Univesitarias, Alejandro Álvarez, el interlocutor elegido por el Ministerio de Capital Humano para marcar la postura del Gobierno por la disputa del financiamiento universitario.

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Emiliano Yacobitti acus&oacute; al Gobierno de &ldquo;inventar datos&rdquo; sobre las universidades p&uacute;blicas y denunci&oacute; que &ldquo;el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la l&iacute;nea de la pobreza&rdquo;. (Foto: archivo).

Emiliano Yacobitti acusó al Gobierno de “inventar datos” sobre las universidades públicas y denunció que “el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza”. (Foto: archivo).

"Mienten sin vergüenza Alejandro Álvarez. Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales", contestó Yacobitti a una publicación del Ministerio de Capital Humano.

En esa línea, anticipó que "mañana vamos a ser cientos de miles en las calles", en alusión a la marcha que convocó tanto la UBA, como otras universidades nacionales, la CGT, las dos CTA, y también partidos políticos como el peronismo y la izquierda. "Cumplan la ley", cerró el vicerrector en referencia a la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso el año pasado y que todavía el Gobierno no ejecutó.

Qué dijo el Ministerio de Capital Humano

Con anterioridad, el subsecretario protagonizó un video que publicó la cartera que conduce Sandra Pettovello. "Dicen que el gobierno desfinancia las universidades. Tomemos como ejemplo la UNA. ¿Ustedes sabían que cada egresado de la Universidad Nacional de las Artes significa una erogación para todos los argentinos de alrededor de 400 millones de pesos? Mientras que el promedio nacional de costo por graduado de todas las universidades es de 57 millones de pesos", indicó.

En respuesta las acusaciones, Álvarez cuestionó que "desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que las universidades van a cerrar", pero, según su perspectiva, "lo que nadie nadie se pregunta es por qué tenemos una de las tasas de egreso más bajas de la región y casi un 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia".

"La UBA alega que el gobierno no transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuela, cuando sí se realizaron todas las transferencias correspondientes", indicó sobre uno de los reclamos que motivaron la convocatoria.

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En contraste, el funcionario planteó que "el interrogante es por qué la UBA quiere quedarse con el 95% del refuerzo para los hospitales universitarios, dejando solo el 5% para que funcionen los hospitales universitarios de todo el país, el resto del año".

Respecto al financiamiento, señaló que "el gobierno habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros y decidieron no hacerlo". "Hoy, cerca del 40% de los estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros y el 51% de los estudiantes de medicina de la Universidad de La Plata también lo son. Aun teniendo la posibilidad de cobrarles, las autoridades de las universidades deciden no hacerlo por cuestiones ideológicas", advirtió.

En cuanto a la rendición de cuentas, afirmó que la "Universidad de Buenos Aires alega transparencia, sin embargo, interpuso una medida judicial para no dejarse auditar por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que es el órgano del Poder Ejecutivo que corresponde que realice ese control y al día de hoy adeuda el 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025".

"A partir de nuestra gestión, todos estos fondos deben ser rendidos de manera obligatoria, siguiendo esta lógica en las próximas semanas lanzaremos un micro sitio con todos los datos del sistema universitario y de este modo los argentinos podrán estar al tanto de las estadísticas reales y tener acceso a la información de manera fácil y clara", anunció y agregó que el "Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la transparencia, el gasto inteligente y la eficacia en la gestión".

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